Двухэтажные поезда, которые соединяют Ульяновск, Чебоксары и Йошкар-Олу с Москвой, за год курсирования перевезли более 1,1 млн пассажиров

2023-04-19 09:56
Двухэтажные поезда, которые соединяют Ульяновск, Чебоксары и Йошкар-Олу с Москвой, за год курсирования перевезли более 1,1 млн пассажиров

2023-04-19
Свыше 1,1 млн пассажиров совершили поездки в фирменных двухэтажных поездах № 57/58 «Марий Эл» (Йошкар-Ола – Москва), № 21/22 «Ульяновск» (Ульяновск – Москва) и № 53/54 «Чувашия» (Чебоксары – Москва) за первый год курсирования. Это на 42,5% больше, чем за один год курсирования только одноэтажных поездов.

Первый двухэтажный поезд отправился из Ульяновска в Москву 15 апреля, 16 апреля – из Москвы в Йошкар-Олу, 18 апреля – из Москвы в Чебоксары.

Комфорт пассажиров в пути обеспечивается за счет двухэтажных вагонов купе и СВ, а также вагонов с местами для сидения, которые включены в состав поездов с конца апреля прошлого года в соответствии с пожеланиями пассажиров. Также работают вагоны-рестораны.

Поезда курсируют ежедневно. Из Ульяновска пассажиры отправляются в 20:44, из Йошкар-Олы – в 19:26, из Чебоксар – в 18:05 по местному времени и прибывают на Казанский вокзал Москвы утром следующего дня. В обратном направлении поезда отправляются в вечернее время и прибывают в Ульяновск в 08:31, в Йошкар-Олу – в 07:04, в Чебоксары – в 09:00 по местному времени на следующий день.

Напомним, что один из вагонов поезда «Ульяновск» стал для пассажиров настоящим путеводителем по волжскому городу. Каждое купе вагона оформлено информационными плакатами с изображениями основных достопримечательностей и знаковых мест Ульяновска. На изображениях есть QR-код, на котором можно прочитать дополнительную информацию. Проект реализован АО «ФПК» совместно с агентством по туризму Ульяновской области.

Оформить билеты можно на официальном сайте ОАО «ЖД», с помощью мобильного приложения «ЖД Пассажирам», а также в железнодорожных кассах, сообщила служба корпоративных коммуникаций КбшЖД.

