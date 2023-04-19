Дополнительные летние электрички начнут курсировать в Пермском крае с 28 апреля

09:25

Свердловская железная дорога вводит в обращение дополнительные «летние» поезда в Пермском крае. Они назначаются на дачный сезон в связи с увеличением пассажиропотока (перевозчик – АО «Пермская пригородная компания»).

С 28 апреля по 24 сентября назначаются поезда:

№ 6025/6026 Пермь-2 – Менделеево – Пермь-2 (по пятницам, субботам и воскресеньям);

№ 7196 Пермь-2 – Кишерть (по пятницам, субботам и воскресеньям);

№ 6171 Кишерть – Верещагино (по пятницам, субботам и воскресеньям).

С 29 апреля по 24 сентября назначаются поезда:

№ 6163/6164 Чусовская – Баская – Чусовская (ежедневно);

№ 6294/6293 Пермь-2 – Дивья – Пермь-2 (ежедневно).

С 29 апреля по 7 октября назначается поезд:

№ 6021 Пермь-2 – Григорьевская (по субботам).

С 2 мая по 21 сентября назначаются поезда:

№ 6027/6028 Пермь-2 – Григорьевская – Пермь-2 (с понедельника по четверг).

Кроме того, для удобства садоводов и дачников с 1 апреля на летний период для некоторых пригородных поездов введены дополнительные остановки на небольших остановочных пунктах. Это о. п. Лесная Поляна, Каменка, Хрустали, Пасечный Хутор, Канюки и др.

Уточнить расписание пригородных поездов можно на станциях, сайте АО «ППК», в мобильном приложении «ЖД Пассажирам» или по телефону Единого информационно-сервисного центра ОАО «ЖД» 8 (800) 775-00-00 (звонок по России бесплатный), сообщила служба корпоративных коммуникаций СвЖД.