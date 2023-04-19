Дополнительные летние электрички начнут курсировать в Пермском крае с 28 апреля

Свердловская железная дорога вводит в обращение дополнительные «летние» поезда в Пермском крае. Они назначаются на дачный сезон в связи с увеличением пассажиропотока (перевозчик – АО «Пермская пригородная компания»).
С 28 апреля по 24 сентября назначаются поезда:
С 29 апреля по 24 сентября назначаются поезда:
С 29 апреля по 7 октября назначается поезд:
С 2 мая по 21 сентября назначаются поезда:
Кроме того, для удобства садоводов и дачников с 1 апреля на летний период для некоторых пригородных поездов введены дополнительные остановки на небольших остановочных пунктах. Это о. п. Лесная Поляна, Каменка, Хрустали, Пасечный Хутор, Канюки и др.
Уточнить расписание пригородных поездов можно на станциях, сайте АО «ППК», в мобильном приложении «ЖД Пассажирам» или по телефону Единого информационно-сервисного центра ОАО «ЖД» 8 (800) 775-00-00 (звонок по России бесплатный), сообщила служба корпоративных коммуникаций СвЖД.