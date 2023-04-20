Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

Поезд между Иркутском и Забайкальском начнет курсировать с 29 апреля

2023-04-20 11:50
Поезд между Иркутском и Забайкальском начнет курсировать с 29 апреля
В связи с повышенным спросом пассажиров на поездки до границы с Китаем на Восточно-Сибирской железной дороге назначается поезд № 328/327 Иркутск – Забайкальск. Он будет курсировать по маршруту с 29 апреля по 26 августа.

Пассажиры будут выезжать из Иркутска по вторникам и субботам в 00:15 и прибывать в Забайкальск по средам и воскресеньям в 09:15. В те же дни поезд будет отправляться в обратном направлении в 13:41 и возвращаться в Иркутск в 18:14 на следующий день.

Время указано местное.

От Иркутска до Забайкальска пассажиры проведут в пути 32 часа, в обратном направлении – 29 часов.

В составе поезда – купейные и плацкартные вагоны, а также вагон со специализированным купе для маломобильных пассажиров.

Оформить проездные документы можно на сайте ОАО «ЖД», в приложении «ЖД Пассажирам» или в кассах вокзалов, сообщила служба корпоративных коммуникаций ВСЖД.

