Поезд между Калининградом и Железнодорожным начнет курсировать с 1 мая

10:23

С 1 мая по 30 сентября в пригородное расписание на Калининградской железной дороге вновь назначен поезд сообщением Калининград – Железнодорожный, который будет курсировать по выходным и праздничным дням.

Время отправления с Южного вокзала – 09:20, время прибытия в Черняховск – 10:34, на станцию Железнодорожный – в 11:41. В обратном направлении поезд отправится из Железнодорожного в 15:47, из Черняховска – в 16:40, прибудет в Калининград в 18:10.

С расписанием пригородных поездов можно ознакомиться на сайте Калининградской железной дороги, АО «КППК», стендах вокзалов и станций, а также в мобильном приложении «ЖД Пассажирам», сообщила служба корпоративных коммуникаций КЖД.