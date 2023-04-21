Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

На Горьковской железной дороге в период майских праздников будут курсировать 114 дополнительных поездов

2023-04-21 11:15
На Горьковской железной дороге в период майских праздников будут курсировать 114 дополнительных поездов
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

В период майских праздничных дней в границах Горьковской железной дороги назначено 114 дополнительных поездов. Они будут курсировать на наиболее востребованных направлениях Горьковской магистрали в период с 27 апреля по 14 мая 2023 года.

66 дополнительных поездов свяжут Москву с Казанью, 20 – с Кировом, 12 – с Нижним Новгородом.

Между Кировом и Санкт-Петербургом назначено 12 дополнительных поездов, между Кировом и Кисловодском – 4.

Кроме того, в период майских праздничных дней по маршруту Нижний Новгород – Москва будет курсировать сдвоенный состав скоростного поезда № 721/722 «Ласточка». Из Москвы десятивагонный состав отправится 28, 30 апреля и 5 мая, из Нижнего Новгорода – 29 апреля, 1 и 6 мая.

Оформить проездные документы можно в билетных кассах АО «ФПК», на сайте ОАО «ЖД» в разделе «Пассажирам», а также через мобильное приложение «ЖД Пассажирам».

Дополнительную информацию о расписании поездов дальнего следования можно узнать в Центре поддержки клиентов ОАО «ЖД» по тел.: 8 (800) 775-00-00 (звонок бесплатный из всех регионов России), а также на официальном сайте ОАО «ЖД», сообщила служба корпоративных коммуникаций ГЖД.

Служба поддержки
+7 (495) 269-83-67
info@rusbiletnapoezd.ru
Частые вопросы
Оформить подписку на наши новости
zhd.online

ООО "ЭКСТРИП", 191028, г. Санкт-Петербург, Полюстровский проспект, 32.
ИНН: 7841448918, ОГРН: 1117847321778;

info@rusbiletnapoezd.ru задать вопрос специалисту

+7 (495) 269-83-67

Данный сайт не является официальным сайтом РЖД. Официальный сайт РЖД находится по адресам: rzd.ru, pass.rzd.ru, ticket.rzd.ru. Вы находитесь на сайте субагента, который осуществляет оформление электронных проездных и перевозочных документов и услуг от имени железнодорожных перевозчиков на основании договора № ФПК-22-316 от 27.12.2022 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и АО «ФПК», и Договор № ИМ-314 о предоставлении услуг с использованием Веб-системы от 29.12.2017 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и ООО «УФС».

Стоимость билетов указана с учетом сервисного сбора. Итоговая стоимость отображена на экране подтверждения покупки.

Принимаем к оплате:
© 2014 - 2025 rusbiletnapoezd.ru