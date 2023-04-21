На Горьковской железной дороге в период майских праздников будут курсировать 114 дополнительных поездов

11:15

В период майских праздничных дней в границах Горьковской железной дороги назначено 114 дополнительных поездов. Они будут курсировать на наиболее востребованных направлениях Горьковской магистрали в период с 27 апреля по 14 мая 2023 года.

66 дополнительных поездов свяжут Москву с Казанью, 20 – с Кировом, 12 – с Нижним Новгородом.

Между Кировом и Санкт-Петербургом назначено 12 дополнительных поездов, между Кировом и Кисловодском – 4.

Кроме того, в период майских праздничных дней по маршруту Нижний Новгород – Москва будет курсировать сдвоенный состав скоростного поезда № 721/722 «Ласточка». Из Москвы десятивагонный состав отправится 28, 30 апреля и 5 мая, из Нижнего Новгорода – 29 апреля, 1 и 6 мая.

Оформить проездные документы можно в билетных кассах АО «ФПК», на сайте ОАО «ЖД» в разделе «Пассажирам», а также через мобильное приложение «ЖД Пассажирам».

Дополнительную информацию о расписании поездов дальнего следования можно узнать в Центре поддержки клиентов ОАО «ЖД» по тел.: 8 (800) 775-00-00 (звонок бесплатный из всех регионов России), а также на официальном сайте ОАО «ЖД», сообщила служба корпоративных коммуникаций ГЖД.