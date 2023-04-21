Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

22 и 23 апреля отменяются рейсы электропоездов на дивногорском направлении Красноярской магистрали в связи с началом модернизации участка Енисей – Дивногорск

2023-04-21 10:40
22 и 23 апреля отменяются рейсы электропоездов на дивногорском направлении Красноярской магистрали в связи с началом модернизации участка Енисей – Дивногорск
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

В связи с началом капитального ремонта участка КрасЖД Енисей – Дивногорск 22 и 23 апреля 0полностью отменяются рейсы электропоездов по маршруту Красноярск – Дивногорск – Красноярск.

В выходные дни, когда движение электричек не будет осуществляться, в соответствии с решением Министерства транспорта Красноярского края, между Красноярском и Дивногорском будут курсировать дополнительные автобусы.

Так, по субботам автобусы №№ 106, 109 и 146 будут совершать в общей сложности по 56 рейсов из Красноярска в Дивногорск и обратно (вместо 47), по воскресеньям – также по 56 рейсов (вместо 42).

Напомним: КрасЖД планирует провести капитальный ремонт пассажирской ветки от станции Енисей до станции Дивногорск в период с 22 апреля по 12 июня 2023 года.

На время ремонтных работ полностью отменяются рейсы электропоездов по маршруту Красноярск – Дивногорск – Красноярск по субботам и воскресеньям: 22, 23, 29, 30 апреля, 13, 14, 20, 21, 27, 28 мая, 3, 4, 10, 11 июня. Исключением станут 6 и 7 мая – в эти дни поезда будут ходить.

В будние дни электропоезда будут курсировать по обычному расписанию, сообщила служба корпоративных коммуникаций КрасЖД.

Служба поддержки
+7 (495) 269-83-67
info@rusbiletnapoezd.ru
Частые вопросы
Оформить подписку на наши новости
zhd.online

ООО "ЭКСТРИП", 191028, г. Санкт-Петербург, Полюстровский проспект, 32.
ИНН: 7841448918, ОГРН: 1117847321778;

info@rusbiletnapoezd.ru задать вопрос специалисту

+7 (495) 269-83-67

Данный сайт не является официальным сайтом РЖД. Официальный сайт РЖД находится по адресам: rzd.ru, pass.rzd.ru, ticket.rzd.ru. Вы находитесь на сайте субагента, который осуществляет оформление электронных проездных и перевозочных документов и услуг от имени железнодорожных перевозчиков на основании договора № ФПК-22-316 от 27.12.2022 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и АО «ФПК», и Договор № ИМ-314 о предоставлении услуг с использованием Веб-системы от 29.12.2017 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и ООО «УФС».

Стоимость билетов указана с учетом сервисного сбора. Итоговая стоимость отображена на экране подтверждения покупки.

Принимаем к оплате:
© 2014 - 2025 rusbiletnapoezd.ru