22 и 23 апреля отменяются рейсы электропоездов на дивногорском направлении Красноярской магистрали в связи с началом модернизации участка Енисей – Дивногорск

10:40

В связи с началом капитального ремонта участка КрасЖД Енисей – Дивногорск 22 и 23 апреля 0полностью отменяются рейсы электропоездов по маршруту Красноярск – Дивногорск – Красноярск.

В выходные дни, когда движение электричек не будет осуществляться, в соответствии с решением Министерства транспорта Красноярского края, между Красноярском и Дивногорском будут курсировать дополнительные автобусы.

Так, по субботам автобусы №№ 106, 109 и 146 будут совершать в общей сложности по 56 рейсов из Красноярска в Дивногорск и обратно (вместо 47), по воскресеньям – также по 56 рейсов (вместо 42).

Напомним: КрасЖД планирует провести капитальный ремонт пассажирской ветки от станции Енисей до станции Дивногорск в период с 22 апреля по 12 июня 2023 года.

На время ремонтных работ полностью отменяются рейсы электропоездов по маршруту Красноярск – Дивногорск – Красноярск по субботам и воскресеньям: 22, 23, 29, 30 апреля, 13, 14, 20, 21, 27, 28 мая, 3, 4, 10, 11 июня. Исключением станут 6 и 7 мая – в эти дни поезда будут ходить.

В будние дни электропоезда будут курсировать по обычному расписанию, сообщила служба корпоративных коммуникаций КрасЖД.