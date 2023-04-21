Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

На Восточно-Сибирской железной дороге открыта продажа билетов на поезда до Черноморского побережья

2023-04-21 09:27
Для пассажиров, планирующих отправиться в поездки к Черноморскому побережью со станций Восточно-Сибирской железной дороги, открыта продажа билетов.

Поезд № 205/206 Иркутск – Анапа будет отправляться из Иркутска в 20:40 по вторникам и субботам с 9 мая, в обратном направлении – в 19:40 по четвергам и воскресеньям с 14 мая.

Поезд № 273/274 Северобайкальск – Имеретинский курорт будет отправляться из Северобайкальска в 02:25 по субботам с 13 мая, в обратном направлении – в 12:44 по четвергам с 18 мая.

Поезд № 229/230 Северобайкальск – Анапа будет отправляться из Северобайкальска в 13:10 по понедельникам с 15 мая, в обратном направлении – в 19:40 по субботам с 20 мая.

Поезда будут курсировать до 31 октября 2023 года.

Оформить проездные документы можно на сайте ОАО «ЖД», в приложении «ЖД Пассажирам» или кассах вокзалов, сообщила служба корпоративных коммуникаций ВСЖД.

