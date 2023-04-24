Около 25 км нового пути уложено на перегоне Костино – Иванцево в ходе реконструкции северной части Большого кольца Московской железной дороги

11:52

На перегоне Костино – Иванцево уложено 24,6 км нового пути в рамках комплексной реконструкции северной части Большого кольца МЖД. Это третий реконструируемый участок кольца. В ходе реализации проекта ведется укладка второго главного пути, переключение первого главного пути на проектную ось, а также реконструкция пассажирской инфраструктуры. Ранее укладка нового пути была произведена на перегонах Наугольный – Желтиково (30 км), Желтиково – Костино (17,4), новые платформы с навесами для защиты от осадков построены на станциях Наугольный, Желтиково, Костино, Иванцево, Бубяково, остановочных пунктов 40 км, 47 км и 62 км. Для снижения шумового воздействия от работы железнодорожного транспорта в местах прохождения дороги рядом с жилыми домами устанавливаются шумозащитные экраны. Так, на двух участках вдоль дороги установлено 11,4 км экранов.

Всего на перегоне Костино – Иванцево предстоит уложить 34,4 км нового пути. Помимо развития путевой инфраструктуры, ведется реконструкция 5 остановочных пунктов: 68 км, 71км, 74 км, Драчево и 80 км, на каждом из которых будут построены две «береговые» низкие платформы. В настоящее время по одной платформе возведены на четырех остановочных пунктах.

С 22:10 25 апреля до 04:10 27 апреля в районе 67 км железнодорожники проведут переключение участка 1 главного пути протяженностью 800 м, что позволит организовать пропуск поездов по новому пути.

Обращаем внимание пассажиров, что на период работ внесены корректировки в расписание поездов. Несколько электричек проследуют по укороченному маршруту, некоторые поезда выведут из расписания на участках Александров – Поварово-3 и Икша – Поварово-3, сообщила служба корпоративных коммуникаций МЖД.