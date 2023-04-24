Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

Расписание движения некоторых пригородных поездов на Восточно-Сибирской железной дороге изменится с 25 апреля

2023-04-24 09:30
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

В связи с началом работ по ремонту железнодорожного полотна на Восточно-Сибирской магистрали с 25 апреля изменится расписание движения некоторых пригородных поездов.

Так, в Республике Бурятия на участке Татаурово – Мостовой 25 апреля и 2 мая изменится расписание поезда № 6621 сообщением Улан-Удэ – Таловка; 26 апреля и 3 мая – расписание электропоездов № 6618 Таловка – Улан-Удэ, № 6631 Улан-Удэ – Мысовая, № 6632 Мысовая – Улан-Удэ, № 6637 Улан-Удэ – Мысовая; 28 апреля и 5 мая – расписание пригородного электропоезда № 6638 Мысовая – Улан-Удэ; 29 апреля и 6 мая – расписание поездов № 6612 Таловка – Улан-Удэ, № 6621 Улан-Удэ – Таловка, № 6627 Улан-Удэ – Таловка и № 6611 Улан-Удэ – Таловка.

Разница с действующим расписанием составит от 16 минут до 1 часа 32 минут.

В Иркутской области в связи с ремонтно-путевыми работами на участке Тыреть – Залари 25 и 28 апреля изменится расписание пригородного электропоезда № 6103 Кая – Зима.

Разница с действующим расписанием составит от 5 до 45 минут.

На участке ВСЖД Подкаменная – Большой Луг 2 и 5 мая изменится расписание электропоезда № 6320 Иркутск-Сортировочный – Глубокая. Поезд будет отправляться и прибывать на конечную станцию на 1 час 10 минут раньше действующего расписания.

Кроме того, с 1 мая на участке Коршуниха-Ангарская – Лена вносится изменение в маршруты курсирующих здесь электропоездов. Так, с 1 мая по 29 сентября ежедневно, кроме субботы и воскресенья, поезд № 6063 Лена – Коршуниха назначается сообщением Лена-Восточная – Коршуниха, а поезд № 6068 Семигорск – Лена – сообщением Семигорск – Лена-Восточная.

С 1 мая по 30 сентября ежедневно поезд № 6047 Лена – Коршуниха назначается сообщением Лена-Восточная – Коршуниха, а поезд № 6064 Коршуниха – Лена – сообщением Коршуниха – Лена-Восточная.

С 6 мая по 30 сентября по субботам и воскресеньям поезд № 6063 Лена – Семигорск назначается сообщением Лена-Восточная – Семигорск, а поезд № 6068 Ручей – Лена – сообщением Ручей – Лена-Восточная.

Пригородные поезда следуют со всеми остановками, предусмотренными расписанием.

Просим пассажиров быть внимательными и планировать свои поездки с учетом изменений в расписании.

Уточнить информацию можно по бесплатному телефону Центра поддержки клиентов ОАО «ЖД» 8 (800) 775-00-00 (звонок из любой точки России бесплатный) или воспользовавшись мобильным приложением «ЖД Пассажирам», сообщила служба корпоративных коммуникаций ВСЖД.

