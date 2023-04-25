Диаметральное движение поездов между Белорусским и Савеловским вокзалами Москвы будет временно приостановлено в праздничные дни мая

11:16

На соединительной ветви между Белорусским и Савеловским вокзалами с 29 апреля временно приостанавливается движение поездов для укладки второго главного пути. Это позволит уйти от реверсивного движения и вернуться к прежним объемам движения на МЦД-1.

Технологическое окно продолжительностью 9 суток назначено с 03:00 29 апреля до 03:00 8 мая. В этот период железнодорожники проведут укладку 1 главного пути протяженностью 2,1 км на участке от Белорусского вокзала до Беговой, 2,8 км 2 пути на участке от Беговой до Савеловского вокзала, а также 0,5 км 3 пути между вокзалами. Для снижения шумового воздействия от работы железнодорожного транспорта укладка пути будет вестись на виброизолирующие маты. Кроме того, будут уложены новые стрелочные переводы, проведены работы по устройству контактной сети для нового пути.

На период работ движение поездов на соединительной ветви будет временно приостановлено. В связи с этим внесены существенные корректировки в расписание пригородных поездов Белорусского и Савеловского направлений, в том числе МЦД-1 и аэроэкспрессов.

Московская железная дорога просит пассажиров с пониманием отнестись к работам и заблаговременно ознакомиться с изменениями в расписании пригородных поездов. Сделать это можно на вокзалах и остановочных пунктах, официальном сайте ОАО «ЖД» в разделе «Пассажирам» и в мобильном приложении «ЖД Пассажирам», сообщила служба корпоративных коммуникаций МЖД.