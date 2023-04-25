Расписание пригородных поездов на Калининградской железной дороге изменится с 29 апреля по 1 мая

С 29 апреля по 1 мая пригородные поезда Калининградской железной дороги будут курсировать по расписанию выходных и праздничных дней.
В частности, на Светлогорском и Зеленоградском направлениях каждые сутки будут курсировать 96 поездов.
С 1 мая начнет курсировать пригородный поезд Калининград – Железнодорожный (отправление с Южного вокзала в 09:20, в обратном направлении – в 15:47).
На Багратионовском, Мамоновском, Балтийском, Черняховском направлениях дороги с 29 апреля по 1 мая поезда будут отправляться:
Обращаем внимание, что поезд из Советска в Калининград отправлением в 06:31 назначен на 29 апреля, из Калининграда в Советск отправлением в 18:21 – 1 мая. Также на понедельник, 1 мая, назначен в расписание вечерний «студенческий» поезд (отправляется из Советска в 18:05).
Изменения в расписании опубликованы на сайте Калининградской железной дороги, сайте Калининградской пригородной пассажирской компании, стендах вокзалов и станций, а также в мобильном приложении «ЖД Пассажирам», сообщила служба корпоративных коммуникаций КЖД.