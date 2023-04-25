Расписание пригородных поездов на Калининградской железной дороге изменится с 29 апреля по 1 мая

10:21

С 29 апреля по 1 мая пригородные поезда Калининградской железной дороги будут курсировать по расписанию выходных и праздничных дней.

В частности, на Светлогорском и Зеленоградском направлениях каждые сутки будут курсировать 96 поездов.

С 1 мая начнет курсировать пригородный поезд Калининград – Железнодорожный (отправление с Южного вокзала в 09:20, в обратном направлении – в 15:47).

На Багратионовском, Мамоновском, Балтийском, Черняховском направлениях дороги с 29 апреля по 1 мая поезда будут отправляться:

из Калининграда в Багратионовск в 07:45, в обратном направлении – в 18:35;

из Калининграда в Мамоново в 09:45, из Мамоново в Калининград в 16:10;

из Калининграда в Балтийск в 08:10, из Балтийска в Калининград в 16:20;

из Калининграда в Черняховск в 08:45, из Черняховска в Калининград в 13:05 (дополнительно 1 мая в связи с назначением в расписание поезда в Железнодорожный с Южного вокзала еще один рельсобус в Черняховск будет отправляться в 09:20, в обратном направлении – в 16:55).

Обращаем внимание, что поезд из Советска в Калининград отправлением в 06:31 назначен на 29 апреля, из Калининграда в Советск отправлением в 18:21 – 1 мая. Также на понедельник, 1 мая, назначен в расписание вечерний «студенческий» поезд (отправляется из Советска в 18:05).

Изменения в расписании опубликованы на сайте Калининградской железной дороги, сайте Калининградской пригородной пассажирской компании, стендах вокзалов и станций, а также в мобильном приложении «ЖД Пассажирам», сообщила служба корпоративных коммуникаций КЖД.