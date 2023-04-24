Холдинг «ЖД» открывает продажу билетов на ряд южных поездов из Санкт-Петербурга и Москвы на июнь и июль

Это касается ряда поездов, время продажи билетов на которые было ранее сокращено с 90 до 45 суток до даты отправления в связи с масштабными работами по реконструкции железнодорожной инфраструктуры в Центральном транспортном узле.

Уже сейчас можно оформить проездные документы на поезда из Санкт-Петербурга в Адлер и Анапу отправлением с 4 по 30 июня, а также билеты из Москвы в Адлер и Анапу отправлением с 10 июля. Это поезда № 35/36 Санкт-Петербург – Адлер, № 277/278 Санкт-Петербург – Анапа, № 11/12 Анапа – Москва, № 103/104 Адлер – Москва и № 151/152 Анапа – Москва.

Кроме того, в продажу поступили билеты для поездок в июне из северной столицы в Астрахань, Белгород, Казань и Оренбург. Это поезда № 81/82 Санкт-Петербург – Белгород, № 105/106 Санкт-Петербург – Оренбург (отправлением из Оренбурга с 27 мая), № 109/110 Санкт-Петербург – Астрахань и 133/134 Санкт-Петербург – Казань.

Оформить проездные документы уже сейчас можно и на поезд № 19/20 Ростов-на-Дону – Москва отправлением с 9 июля из Ростова-на-Дону.

Обращаем внимание, что продажа билетов на вышеперечисленные поезда из Москвы осуществляется за 90 суток до даты отправления. По мере открытия продаж пассажирам станут доступны билеты до 4 августа включительно.

В ближайшее время продажа билетов на июнь и июль будет открываться и для ряда других направлений. Просим пассажиров следить за обновлениями!