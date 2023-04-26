Расписание пригородных поездов четырех направлений Московской железной дороги изменится в конце апреля – мае

12:59

В конце апреля – мае изменится расписание некоторых пригородных поездов Курского, Рижского, Горьковского и Казанского направлений Московской железной дороги в связи с модернизацией инфраструктуры.

Так, на Горьковском направлении с 29 апреля по 27 мая в ночные часы железнодорожники проведут подготовку земляного полотна и укладку новых путей на станции Железнодорожная, а со 2 по 9 мая – на станции Москва-Пассажирская-Курская. Параллельно на этих станциях ведется масштабная реконструкция пассажирской инфраструктуры: строительство новых платформ и пешеходных переходов. В связи с этим некоторые пригородные поезда, курсирующие между Москвой и станциями Нижегородская, Железнодорожная, Захарово, Крутое, Электрогорск и Фрязево, выведут из расписания. В сутки 29 апреля и в ночные часы до 27 мая несколько электричек проследуют без остановок на платформах Никольская, Салтыковская, Кучино и Ольгино.

На Курском направления с 29 апреля по 1 мая с 22:30 до 08:30 железнодорожники заменят два стрелочных перевода на станции Царицыно. Это отразится на движении поездов Курского и Рижского направлений, в частности, из расписания будет выведен ряд поездов Подольск – Нахабино, часть электричек проследует по укороченному маршруту.

На Казанском направлении со 2 по 19 мая (кроме выходных дней) пройдут ремонтно-путевые работы на участках Шиферная – Пески, Шилово – Шелухово, Кораблино – Ряжск-1 и Кораблино – Чемодановка. В связи с этим некоторые поезда не проследуют на участках Москва – Ипподром, Ипподром – Виноградово – Шиферная, 88 км – Пески – Голутвин. Кроме этого, 10-12 и 15-19 мая отменно несколько поездов Рязань-2 – Ряжск-1, а 3 мая – ряд экспрессов на маршруте Москва – Раменское.

На этих направлениях у нескольких электричек изменится время отправления и прибытия, количество остановок на маршруте. Возможны точечные корректировки.

Московская железная дорога просит пассажиров с пониманием отнестись к работам и заблаговременно ознакомиться с изменениями в расписании пригородных поездов. Сделать это можно на вокзалах и остановочных пунктах, официальном сайте ОАО «ЖД» в разделе «Пассажирам» и в мобильном приложении «ЖД Пассажирам», сообщила служба корпоративных коммуникаций МЖД.