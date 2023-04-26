Дополнительные поезда свяжут станции Куйбышевской железной дороги с Москвой, Санкт-Петербургом и Югом России в праздничные дни мая

На период майских праздников со станций Куйбышевской железной дороги отправятся 10 дополнительных поездов дальнего следования, которые совершат 47 рейсов. Они будут курсировать с 27 апреля по 9 мая по самым востребованным маршрутам.

Так, в Москву и обратном направлении на период майских праздников будут назначены дополнительные поезда из Пензы, Самары, Ульяновска, Димитровграда, Саранска, Тольятти и Уфы.

Кроме того, дополнительные поезда будут курсировать со станций Куйбышевской железной дороги в Адлер и Санкт-Петербург.

В 2023 году майские праздники будут разделены на два периода: с 29 апреля по 1 мая и с 6 по 9 мая. По прогнозам специалистов АО «ФПК», пиковыми датами станут 28 апреля, 5, 8 и 9 мая.

Оформить проездные документы и получить подробную информацию о графике движения поездов и стоимости билетов можно в железнодорожных кассах, на официальном сайте ОАО «ЖД» и с помощью мобильного приложения «ЖД Пассажирам», сообщила служба корпоративных коммуникаций КбшЖД.