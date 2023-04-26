Поезд Махачкала – Ростов-Главный начнет курсировать с 28 апреля

10:43

С 28 апреля назначается дополнительный поезд, который свяжет Махачкалу и Ростов-на-Дону. Его маршрут пройдет через семь регионов юга России.

Для удобства пассажиров расписание поезда разработано так, чтобы отправление и прибытие на конечные станции приходилось на дневное время.

В первый рейс из Махачкалы поезд № 391/392 отправится 28 апреля в 13:46 и прибудет в Ростов-на-Дону 29 апреля в 09:09, в обратный рейс с вокзала Ростов-Главный состав отправится в тот же день в 18:15 и прибудет в столицу Дагестана в 13:35 30 апреля.

Поезд будет ходить через день, отправляясь из Махачкалы по четным числам, из Ростова – по нечетным.

Стоит отметить, что с 20 мая изменится номер поезда на 261/262, и его ускорят в обоих направлениях. Из Ростова-на-Дону состав будет отправляться в 18:15 и прибывать в Махачкалу в 10:26, отправление из Махачкалы – в 17:09, прибытие на станцию Ростов-Главный – в 09:09.

В пути следования предусмотрены остановки на станциях Кизилюрт, Хасавюрт, Гудермес, Червленная, Ищерская, Моздок, Прохладная, Георгиевск, Минеральные Воды, Невинномысская, Армавир Ростовский, Кавказская, Тихорецкая, Кущевка, Батайск.

В состав поезда включены купейные и плацкартные вагоны, оборудованные всем необходимым для комфортного путешествия. При его формировании учтены национальные традиции республик Северного Кавказа, т.е. предусмотрены вагоны с разделением на мужские и женские купе. Также предусмотрены специализированные купе для маломобильных пассажиров.

Продажа проездных документов на поезд уже открыта. Более подробную информацию о наличии мест и стоимости билетов можно узнать на официальном сайте ОАО «ЖД», сообщила служба корпоративных коммуникаций СКЖД.