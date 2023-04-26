Новый поезд Нижний Новгород – Лабытнанги начнет курсировать с 14 июня

09:52

С 14 июня на Горьковской железной дороге назначен новый пассажирский поезд № 99/100 сообщением Нижний Новгород – Лабытнанги.

Поезд будет отправляться из Нижнего Новгорода с 14 июня в 16:10 и прибывать в Лабытнанги через сутки в 15:25. Обратный поезд будет отправляться из Лабытнанги с 16 июня в 18:48 и прибывать в Нижний Новгород в 09:41. Время указано местное.

Поезд будет курсировать раз в 4 дня. На маршруте следования предусмотрены остановки в Кирове, Котласе, Ухте, Инте и ряде других населенных пунктов.

Оформить проездные документы можно в билетных кассах АО «ФПК», на сайте ОАО «ЖД» в разделе «Пассажирам», а также через мобильное приложение «ЖД Пассажирам».

Дополнительную информацию о расписании поездов дальнего следования можно узнать в Центре поддержки клиентов ОАО «ЖД» по телефону 8 (800) 775-00-00 (звонок бесплатный из всех регионов России), а также на официальном сайте ОАО «ЖД», сообщила служба корпоративных коммуникаций ГЖД.