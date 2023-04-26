Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

Новый поезд Нижний Новгород – Лабытнанги начнет курсировать с 14 июня

2023-04-26 09:52
Новый поезд Нижний Новгород – Лабытнанги начнет курсировать с 14 июня
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

С 14 июня на Горьковской железной дороге назначен новый пассажирский поезд № 99/100 сообщением Нижний Новгород – Лабытнанги.

Поезд будет отправляться из Нижнего Новгорода с 14 июня в 16:10 и прибывать в Лабытнанги через сутки в 15:25. Обратный поезд будет отправляться из Лабытнанги с 16 июня в 18:48 и прибывать в Нижний Новгород в 09:41. Время указано местное.

Поезд будет курсировать раз в 4 дня. На маршруте следования предусмотрены остановки в Кирове, Котласе, Ухте, Инте и ряде других населенных пунктов.

Оформить проездные документы можно в билетных кассах АО «ФПК», на сайте ОАО «ЖД» в разделе «Пассажирам», а также через мобильное приложение «ЖД Пассажирам».

Дополнительную информацию о расписании поездов дальнего следования можно узнать в Центре поддержки клиентов ОАО «ЖД» по телефону 8 (800) 775-00-00 (звонок бесплатный из всех регионов России), а также на официальном сайте ОАО «ЖД», сообщила служба корпоративных коммуникаций ГЖД.

Служба поддержки
+7 (495) 269-83-67
info@rusbiletnapoezd.ru
Частые вопросы
Оформить подписку на наши новости
zhd.online

ООО "ЭКСТРИП", 191028, г. Санкт-Петербург, Полюстровский проспект, 32.
ИНН: 7841448918, ОГРН: 1117847321778;

info@rusbiletnapoezd.ru задать вопрос специалисту

+7 (495) 269-83-67

Данный сайт не является официальным сайтом РЖД. Официальный сайт РЖД находится по адресам: rzd.ru, pass.rzd.ru, ticket.rzd.ru. Вы находитесь на сайте субагента, который осуществляет оформление электронных проездных и перевозочных документов и услуг от имени железнодорожных перевозчиков на основании договора № ФПК-22-316 от 27.12.2022 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и АО «ФПК», и Договор № ИМ-314 о предоставлении услуг с использованием Веб-системы от 29.12.2017 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и ООО «УФС».

Стоимость билетов указана с учетом сервисного сбора. Итоговая стоимость отображена на экране подтверждения покупки.

Принимаем к оплате:
© 2014 - 2025 rusbiletnapoezd.ru