В майские праздники на маршруты Красноярской железной дороги выйдет больше электропоездов

2023-04-26 09:31
В майские праздники на маршруты Красноярской железной дороги выйдет больше электропоездов
Для удобства пассажиров Красноярской железной дороги в период майских праздников вносятся изменения в расписание пригородных поездов. Количество составов также увеличится.

Так, 29 и 30 апреля электропоезда будут ходить по расписанию субботы, 1 мая – по расписанию воскресенья; 6, 7 и 8 мая будет действовать субботнее расписание, 9 мая – расписание воскресенья.

Напомним, что в связи с проведением капитального ремонта пути 29 и 30 апреля отменены все рейсы электропоездов на участке Красноярск – Дивногорск.

В субботу и воскресенье, 6 и 7 мая, дивногорские электрички будут курсировать по обычному расписанию.

Кроме того, на праздничные дни назначены дополнительные пригородные поезда до станций Зеледеево, Кемчуг, Снежница, Сорокино, Красноярск-Северный.

Электропоезда по маршрутам Красноярск – Иланская – Решоты и Красноярск – Ачинск-1 – Боготол выйдут в рейс 28 апреля и 5 мая, в обратном направлении – 1 и 9 мая.

На 9 мая назначаются утренний электропоезд Красноярск – Уяр – Красноярск (отправление из Красноярска в 08:49, отправление из Уяра в 16:29) и вечерний Красноярск – Уяр (отправление из Красноярска в 17:40). Дневные поезда восточного направления в этот день будут следовать по сокращенному маршруту – от станции Красноярск до станции Таежный.

Количество вагонов в электропоездах увеличится до 6, 8 и 10.

Не изменится график движения пригородных поездов КрасЖД в Хакасии и Кемеровской области, а также на участках Ачинск – Лесосибирск и Решоты – Чунояр в Красноярском крае.

Время указано местное.

Уточнить расписание движения электропоездов можно по бесплатному телефону Центра поддержки клиентов ОАО «ЖД» 8 (800) 775-00-00, на официальном сайте компании «Краспригород» в разделе «Расписание» или воспользовавшись мобильным приложением «ЖД Пассажирам», сообщила служба корпоративных коммуникаций КрасЖД.

