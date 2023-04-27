Летнее расписание пригородных поездов на Калининградской железной дороге начнет действовать с 1 мая

10:55

С 1 мая на Калининградской железной дороге в пригородном сообщении вводится летний график движения поездов.

В соответствии с заказом правительства Калининградской области, на летний период пассажирских перевозок будет назначено дополнительно 49 пригородных поездов. Всего с 1 мая 2023 года будут курсировать 155 пригородных поездов, из них:

на Зеленоградском направлении: по рабочим дням – 34 поезда, по выходным и праздничным дням – 47 поездов;

на Светлогорском направлении: по рабочим дням – 35 поездов, по выходным и праздничным дням – 38 поездов;

между Зеленоградском и Светлогорском: по рабочим дням – 12 поездов, по выходным и праздничным дням – 11 поездов.

В результате значительного увеличения количества поездов на маршрутах в пиковое время значительно сокращены интервалы между рейсами. По выходным и праздничным дням перерывы между отправлением поездов с Северного вокзала в Зеленоградск будут составлять в среднем 30 минут.

Все рейсы будут выполняться электропоездами серии ЭС2Г «Ласточка».

Подробное расписание со всеми корректрировками опубликовано на сайте Калининградской железной дороги, сайте Калининградской пригородной пассажирской компании, стендах вокзалов и станций, а также в мобильном приложении «ЖД Пассажирам», сообщила служба корпоративных коммуникаций КЖД.