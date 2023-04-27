Летнее расписание пригородных поездов на Калининградской железной дороге начнет действовать с 1 мая

С 1 мая на Калининградской железной дороге в пригородном сообщении вводится летний график движения поездов.
В соответствии с заказом правительства Калининградской области, на летний период пассажирских перевозок будет назначено дополнительно 49 пригородных поездов. Всего с 1 мая 2023 года будут курсировать 155 пригородных поездов, из них:
В результате значительного увеличения количества поездов на маршрутах в пиковое время значительно сокращены интервалы между рейсами. По выходным и праздничным дням перерывы между отправлением поездов с Северного вокзала в Зеленоградск будут составлять в среднем 30 минут.
Все рейсы будут выполняться электропоездами серии ЭС2Г «Ласточка».
Подробное расписание со всеми корректрировками опубликовано на сайте Калининградской железной дороги, сайте Калининградской пригородной пассажирской компании, стендах вокзалов и станций, а также в мобильном приложении «ЖД Пассажирам», сообщила служба корпоративных коммуникаций КЖД.