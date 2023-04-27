Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

Летнее расписание пригородных поездов на Калининградской железной дороге начнет действовать с 1 мая

2023-04-27 10:55
Летнее расписание пригородных поездов на Калининградской железной дороге начнет действовать с 1 мая
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

С 1 мая на Калининградской железной дороге в пригородном сообщении вводится летний график движения поездов.

В соответствии с заказом правительства Калининградской области, на летний период пассажирских перевозок будет назначено дополнительно 49 пригородных поездов. Всего с 1 мая 2023 года будут курсировать 155 пригородных поездов, из них:

  • на Зеленоградском направлении: по рабочим дням – 34 поезда, по выходным и праздничным дням – 47 поездов;
  • на Светлогорском направлении: по рабочим дням – 35 поездов, по выходным и праздничным дням – 38 поездов;
  • между Зеленоградском и Светлогорском: по рабочим дням – 12 поездов, по выходным и праздничным дням – 11 поездов.

В результате значительного увеличения количества поездов на маршрутах в пиковое время значительно сокращены интервалы между рейсами. По выходным и праздничным дням перерывы между отправлением поездов с Северного вокзала в Зеленоградск будут составлять в среднем 30 минут.

Все рейсы будут выполняться электропоездами серии ЭС2Г «Ласточка».

Подробное расписание со всеми корректрировками опубликовано на сайте Калининградской железной дороги, сайте Калининградской пригородной пассажирской компании, стендах вокзалов и станций, а также в мобильном приложении «ЖД Пассажирам», сообщила служба корпоративных коммуникаций КЖД.

Служба поддержки
+7 (495) 269-83-67
info@rusbiletnapoezd.ru
Частые вопросы
Оформить подписку на наши новости
zhd.online

ООО "ЭКСТРИП", 191028, г. Санкт-Петербург, Полюстровский проспект, 32.
ИНН: 7841448918, ОГРН: 1117847321778;

info@rusbiletnapoezd.ru задать вопрос специалисту

+7 (495) 269-83-67

Данный сайт не является официальным сайтом РЖД. Официальный сайт РЖД находится по адресам: rzd.ru, pass.rzd.ru, ticket.rzd.ru. Вы находитесь на сайте субагента, который осуществляет оформление электронных проездных и перевозочных документов и услуг от имени железнодорожных перевозчиков на основании договора № ФПК-22-316 от 27.12.2022 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и АО «ФПК», и Договор № ИМ-314 о предоставлении услуг с использованием Веб-системы от 29.12.2017 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и ООО «УФС».

Стоимость билетов указана с учетом сервисного сбора. Итоговая стоимость отображена на экране подтверждения покупки.

Принимаем к оплате:
© 2014 - 2025 rusbiletnapoezd.ru