Движение поездов Казанского направления Московской железной дороги восстановлено в полном объеме

2023-04-27 10:20
27 апреля движение поездов на перегоне Москва – Перово восстановлено в полном объеме. В течение 22 суток железнодорожники провели масштабные работы по переключению 1 главного пути, по которому поезда следуют из Москвы в область, на участке протяженностью 1,3 км. Это необходимо для продолжения строительства важнейшей железнодорожной развязки для МЦД-3 Крюково – Раменское – «поворотного» тоннеля.

Тоннель возводится открытым способом в междупутье. В настоящее время построена большая часть конструкций – 600 м. Для сооружения фундаментных плит, стен и перекрытий закрытой части тоннеля уже израсходовано более 10 тыс. куб. м бетона и 5 тыс. тонн арматуры. Строительство подошло вплотную к 1 пути и потребовало его переноса.

Во время технологического «окна» железнодорожники демонтировали старые пути, достроили 70-метровую часть подпорной стены, сформировали земляное полотно и уложили скоростные стрелочные переводы и новые пути на виброизолирующие маты для снижения шумового воздействия от работы железнодорожного транспорта.

Усиленная конструкция тоннеля позволяет разместить сверху путевую инфраструктуру. Так, часть пути расположилась на крышке тоннеля. Для формирования земляного полотна было завезено 60 тыс. кубометров песка. В целях энергообеспечения нового пути были установлены опоры и произведен монтаж контактной сети, а также устройств железнодорожной автоматики.

Ежедневно на объекте задействовано более 500 человек и необходимое количество техники, в том числе тяжеловесные краны.

Еще два пути предстоит переключить в последующие периоды, сообщила служба корпоративных коммуникаций МЖД.

