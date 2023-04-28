Новый экскурсионный поезд «Бобренок» начал курсировать между Воронежем и природным биосферным заповедником имени В. М. Пескова

15:31

28 апреля в Воронеже состоялась презентация нового экскурсионного поезда «Бобренок», который будет доставлять туристов в Воронежский природный биосферный заповедник имени В. М. Пескова, в котором расположен единственный в России бобровый питомник. В мероприятии приняли участие заместитель генерального директора ОАО «ЖД» Дмитрий Пегов, заместитель председателя правительства Воронежской области Артем Верховцев и начальник Юго-Восточной железной дороги – филиала ОАО «ЖД» Павел Иванов.

«Такие экопоездки пользуются у пассажиров большой популярностью, особенно в летний период. Наши экскурсионные проекты являются хорошим подспорьем для развития внутреннего туризма в Российской Федерации», – сказал Дмитрий Пегов.

Новый туристический поезд «Бобренок» начнет регулярно курсировать по маршруту Воронеж-1 – о. п. им. Пескова – Хава с 29 апреля. Он будет отправляться из Воронежа в выходные и праздничные дни в 09:05, обратно со станции Хава – в 14:05 и в 14:45 – от Воронежского заповедника (о. п. им. Пескова). Общая продолжительность поездки вместе с экскурсионной программой составит 7 часов. На станции Графская экскурсантам будет предоставлена возможность осмотреть экспозицию «Зал ожидания XIX века».

Приобрести билеты на поезд можно на официальном сайте ОАО «ЖД», с помощью мобильного приложения «ЖД Пассажирам», во всех кассах дальнего следования, а также у проводника в поезде «Бобренок» при наличии свободных мест на текущий рейс. Стоимость проезда до заповедника составляет 200 рублей в одну сторону. Предусмотрен специальный тариф при покупке билетов туда-обратно, а также для школьников и других льготных категорий граждан. Входной билет на территорию заповедника и посещение других экскурсионных объектов приобретается отдельно.

Чтобы назначить экскурсионный поезд к Воронежскому биосферному заповеднику, ОАО «ЖД» был организован новый остановочный пункт им. Пескова в 200 м от заповедника: возведена пассажирская платформа и смонтирована смотровая площадка. Кроме того, была обустроена экотропа от платформы к заповеднику и установлены деревянные фигуры животных, обитающих в нем.