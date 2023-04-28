Порядок курсирования некоторых пригородных поездов в Свердловской области изменится в майские праздники

15:04

В связи с общероссийскими выходными и праздничными днями в мае на Свердловской железной дороге в период с 30 апреля по 10 мая изменяется порядок курсирования некоторых пригородных поездов.

В Свердловской области 1, 8 и 9 мая отменяются рейсы пригородных поездов, курсирующих только по рабочим дням, и назначаются дополнительные рейсы поездов, которые курсируют только по выходным дням.

Кроме того, изменения затронут пригородные «Ласточки» в направлении Нижнего Тагила, Серова, Кузино и Шали:

№ 7053 Екатеринбург – Шаля (отправление в 17:58, здесь и далее – время местное) отменен 30 апреля и 7 мая, назначен 1 и 9 мая;

№ 7054 Шаля – Екатеринбург (отправление в 04:43) отменен 1 и 8 мая, назначен 2 и 10 мая;

№ 7055 Екатеринбург – Кузино (отправление в 17:58) отменен 1 и 9 мая, назначен 30 апреля и 7 мая;

№ 7056 Кузино – Екатеринбург (отправление в 05:40) отменен 2 и 10 мая, назначен 1 и 8 мая;

№ 7062 Нижний Тагил – Екатеринбург (отправление в 07:27) отменен 2 и 10 мая, назначен 1 и 8 мая;

№ 7066 Нижний Тагил – Екатеринбург (отправление в 12:13) отменен 30 апреля и 7 мая, назначен 1 и 9 мая;

№ 7067 Екатеринбург – Нижний Тагил (отправление в 17:25) отменен 1 и 9 мая, назначен 30 апреля и 7 мая;

№ 7071 Екатеринбург – Серов (отправление в 17:25) отменен 30 апреля и 7 мая, назначен 1 и 9 мая;

№ 7072 Серов – Екатеринбург (отправление в 03:18) отменен 1 и 8 мая, назначен 2 и 10 мая.

Изменения коснутся и некоторых других пригородных поездов в Свердловской области.

Со всей информацией можно ознакомиться в мобильном приложении «ЖД Пассажирам», на сайте перевозчика – АО «Свердловская пригородная компания», а также на станциях, сообщила служба корпоративных коммуникаций СвЖД.