С 1 мая на маршруте Махачкала – Дербент назначаются дополнительные вечерние поезда

14:06

Для улучшения качества обслуживания пассажиров с 1 мая на маршруте Махачкала – Дербент назначается дополнительная пара сезонных пригородных поездов, которые будут ежедневно курсировать в вечернее время до 30 сентября.

Составы будут ходить по ускоренному графику и делать в пути промежуточные остановки на станциях Манас, Избербаш, Каягент и Дагестанские Огни.

Поезд № 6694 Махачкала – Дербент будет отправляться со станции Махачкала в 19:22 и прибывать на станцию Дербент в 21:22. В обратном направлении начнет ходить поезд № 6699 Дербент – Махачкала отправлением со станции Дербент в 21:00, прибытием на станцию Махачкала в 23:13.

Отметим, что таким образом количество пар пригородных поездов, курсирующих в границах Республики Дагестан, увеличится до 10. При этом электрички в регионе ходят на трех маршрутах: Махачкала – Хасав-Юрт, Махачкала – Дербент и Дербент – Граница.

Подробную информацию о действующем расписании можно получить на сайтах ОАО «ЖД» в разделе «Пассажирам» и АО «Северо-Кавказская пригородная пассажирская компания», а также в мобильном приложении «ЖД Пассажирам», сообщила служба корпоративных коммуникаций СКЖД.