Запущен сервис оплаты билетов на поезда с помощью СБП в мобильном приложении «ЖД Пассажирам»

2023-04-27 17:30
Запущен сервис оплаты билетов на поезда с помощью СБП в мобильном приложении «ЖД Пассажирам»
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

Для удобства пассажиров холдинг «ЖД» совместно с Банком ВТБ расширены возможности безналичной оплаты проездных и перевозочных документов на поезда дальнего следования и дополнительных к ним услуг, а также на пригородные поезда в мобильном приложении «ЖД Пассажирам».

Теперь оплачивать здесь поездки можно будет с помощью простой, набирающей популярность у пользователей «Системы быстрых платежей» (СБП).

Внедрение инновационной технологии оплаты позволит повысить скорость и удобство проведения транзакций во всех каналах продаж железнодорожных билетов. Благодаря ей денежные средства поступают на счет перевозчика практически сразу после подтверждения платежа пассажиром.

Эквайринг и процессинг обеспечивается Банком ВТБ.

Напомним: реализация проекта по оплате билетов на поезда дальнего следования с помощью системы быстрых платежей стартовала в прошлом году и осуществлялась поэтапно. На первом этапе с ее помощью можно было оплатить проездные документы только в билетных кассах, затем сервис стал доступен на сайте ОАО «ЖД», а сейчас – еще и в мобильном приложении «ЖД Пассажирам», причем, не только для оплаты услуг перевозчиков в дальнем следовании, но и в пригородном сообщении.

