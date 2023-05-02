Туристический поезд из Саратова в Карелию впервые отправится 26 мая

14:46

26 мая из Саратова в Республику Карелия впервые отправится круизный туристический поезд по маршруту Саратов – Петрозаводск – Сортавала – Саратов. Путешествие продлится 7 дней, в течение которых жители волжского города познакомятся с суровой красотой карельского региона. К поездке также смогут присоединиться жители Ельца и Липецка. Обратно в Саратов поезд прибудет 1 июня.

Путешествие традиционно пройдет в формате «отель на колесах», в рамках которого туристы находятся в пути преимущественно ночью, а в дневное время осматривают достопримечательности и знакомятся с городами. В составе поезда – комфортабельные вагоны СВ и купе. В них есть все необходимое для длительного путешествия: кондиционеры, биотуалеты, зарядки, индивидуальные светильники, постельные принадлежности.

Путешественников ждет насыщенная экскурсионная программа. Например, в Петрозаводске пассажиры поезда смогут познакомиться с историческим центром города, увидеть знаменитую набережную Онежского озера, на острове Кижи посетят Покровскую церковь, уникальный двадцацидвухглавый Преображенский собор, старинную церковь Воскрешения Лазаря Муромского, поселок Марциальные воды, древний вулкан Гирвас, а также самый известный водопад Карелии – Кивач.

В рамках туристической программы в городе Сортавала путешественники смогут насладиться местной архитектурой, посетить горный парк Рускеала. Это место, где проходили съемки знаменитого фильма «А зори здесь тихие». Все желающие смогут совершить водную прогулку по мраморному каньону.

Получить подробную информацию о туре можно на сайте ОАО «ЖД» в разделе «Больше путешествий. Турпакеты и тематические вагоны», сообщила служба корпоративных коммуникаций ПривЖД.