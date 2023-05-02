Расписание ряда поездов Киевского направления Московской магистрали изменится с 6 мая по 14 августа в связи с развитием инфраструктуры

12:07

С 6 мая по 14 августа изменится расписание ряда пригородных поездов Киевского направления МЖД в связи с развитием инфраструктуры для будущего МЦД-4.

Так, в выходные мая, 6-7 (с 15:00 до 15:30), 13-14 мая (с 15:00 до 05:00) и 14-15 мая (с 17:00 до 04:30), железнодорожники проведут переключение станции Лесной Городок будущего МЦД-4 на цифровую систему управления. Новая микропроцессорная система управления движением поездов позволит повысить эффективность работы железнодорожной автоматики в несколько раз и обеспечить бесперебойное движение поездов с необходимым интервальным режимом. На Киевском направлении уже переведено 5 станций: Крекшино, Толстопальцево, Внуково, Очаково и Москва-Сортировочная-Киевская.

Обращаем внимание пассажиров, что на время работ из расписания выведут ряд поездов, курсирующих между Москвой и станциями Солнечная, Апрелевка, Нара, Малоярославец, Калуга, а также аэроэкспрессы в аэропорт Внуково.

С 8 мая по 14 августа на станции Солнечная будет строиться парк отстоя и экипировки поездов МЦД-4. Он будет состоять из 5 путей по 880 м (на три состава каждый). В связи с этим отменена часть электропоездов между станциями Солнечная, Новопеределкино и Москва-Пассажирская-Киевская. Кроме того, у некоторых поездов изменится время прибытия и отправления, а также количество остановок на маршруте. Возможны точечные корректировки.

Московская железная дорога просит пассажиров с пониманием отнестись к работам и внимательно ознакомиться с изменениями в расписании пригородных поездов. Сделать это можно на вокзалах, остановочных пунктах, официальном сайте ОАО «ЖД» в разделе «Пассажирам» и в мобильном приложении «ЖД Пассажирам», сообщила служба корпоративных коммуникаций МЖД.