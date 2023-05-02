Расписание пригородных поездов Калининградской железной дороги изменится с 6 по 9 мая

10:43

С 6 по 9 мая пригородные поезда Калининградской железной дороги будут курсировать по расписанию выходных и праздничных дней.

В частности, поезд сообщением Калининград – Железнодорожный отправится с Южного вокзала в 09:20, в обратном направлении – в 15:47. Рельсобус выполнит остановку в Черняховске.

Также на Черняховском направлении в эти дни будет курсировать поезд, отправляющийся из Калининграда в 08:45, из Черняховска – в 13:05.

Из Калининграда в Багратионовск поезда будут отправляться в 07:45, в обратном направлении – в 18:35, с Южного вокзала в Мамоново – в 09:45, из Мамоново – в 16:10, из областного центра в Балтийск – в 08:10, обратно – в 16:20.

Также на приморских направлениях с 6 по 9 мая ежедневно будут курсировать:

между Калининградом и Зеленоградском – 47 поездов;

между Калининградом и Светлогорском – 38 поездов;

между Зеленоградском и Светлогорском – 11 поездов.

Пригородное расписание опубликовано на сайте Калининградской железной дороги, сайте АО «КППК», стендах вокзалов и станций, а также в мобильном приложении «ЖД Пассажирам», сообщила служба корпоративных коммуникаций КЖД.