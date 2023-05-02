Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

Расписание пригородных поездов Калининградской железной дороги изменится с 6 по 9 мая

2023-05-02 10:43
Расписание пригородных поездов Калининградской железной дороги изменится с 6 по 9 мая
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

С 6 по 9 мая пригородные поезда Калининградской железной дороги будут курсировать по расписанию выходных и праздничных дней.

В частности, поезд сообщением Калининград – Железнодорожный отправится с Южного вокзала в 09:20, в обратном направлении – в 15:47. Рельсобус выполнит остановку в Черняховске.

Также на Черняховском направлении в эти дни будет курсировать поезд, отправляющийся из Калининграда в 08:45, из Черняховска – в 13:05.

Из Калининграда в Багратионовск поезда будут отправляться в 07:45, в обратном направлении – в 18:35, с Южного вокзала в Мамоново – в 09:45, из Мамоново – в 16:10, из областного центра в Балтийск – в 08:10, обратно – в 16:20.

Также на приморских направлениях с 6 по 9 мая ежедневно будут курсировать:

  • между Калининградом и Зеленоградском – 47 поездов;
  • между Калининградом и Светлогорском – 38 поездов;
  • между Зеленоградском и Светлогорском – 11 поездов.

Пригородное расписание опубликовано на сайте Калининградской железной дороги, сайте АО «КППК», стендах вокзалов и станций, а также в мобильном приложении «ЖД Пассажирам», сообщила служба корпоративных коммуникаций КЖД.

Служба поддержки
+7 (495) 269-83-67
info@rusbiletnapoezd.ru
Частые вопросы
Оформить подписку на наши новости
zhd.online

ООО "ЭКСТРИП", 191028, г. Санкт-Петербург, Полюстровский проспект, 32.
ИНН: 7841448918, ОГРН: 1117847321778;

info@rusbiletnapoezd.ru задать вопрос специалисту

+7 (495) 269-83-67

Данный сайт не является официальным сайтом РЖД. Официальный сайт РЖД находится по адресам: rzd.ru, pass.rzd.ru, ticket.rzd.ru. Вы находитесь на сайте субагента, который осуществляет оформление электронных проездных и перевозочных документов и услуг от имени железнодорожных перевозчиков на основании договора № ФПК-22-316 от 27.12.2022 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и АО «ФПК», и Договор № ИМ-314 о предоставлении услуг с использованием Веб-системы от 29.12.2017 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и ООО «УФС».

Стоимость билетов указана с учетом сервисного сбора. Итоговая стоимость отображена на экране подтверждения покупки.

Принимаем к оплате:
© 2014 - 2025 rusbiletnapoezd.ru