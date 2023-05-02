Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

Восстановлено движение поездов на перегоне Унеча – Рассуха в Брянской области

2023-05-02 09:34
Восстановлено движение поездов на перегоне Унеча – Рассуха в Брянской области
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

В 04:53 (мск) ЖД открыли движение поездов на перегоне Унеча – Рассуха, нарушенное 1 мая из-за схода подвижного состава в результате незаконного вмешательства в работу железной дороги.

В ликвидации последствий произошедшего участвовало около 300 железнодорожников и 3 восстановительных поезда. Уложено около 100 м железнодорожного полотна.

Поезд № 202 Новозыбков – Москва прибыл в пункт назначения по графику – в 05:12, прибытие поезда № 204 Новозыбков – Москва также ожидается по расписанию — в 10:24. Задержка поезда № 86 Климов – Москва составит около 2 часов.

Пассажиры опоздавшего поезда, следующие через Москву транзитом, могут переоформить билеты, получить справку об опоздании поезда без дополнительного сбора в кассах вокзалов, а также бесплатно воспользоваться услугами залов ожидания повышенной комфортности, комнат матери и ребенка, камер хранения, сообщила служба корпоративных коммуникаций МЖД.

Служба поддержки
+7 (495) 269-83-67
info@rusbiletnapoezd.ru
Частые вопросы
Оформить подписку на наши новости
zhd.online

ООО "ЭКСТРИП", 191028, г. Санкт-Петербург, Полюстровский проспект, 32.
ИНН: 7841448918, ОГРН: 1117847321778;

info@rusbiletnapoezd.ru задать вопрос специалисту

+7 (495) 269-83-67

Данный сайт не является официальным сайтом РЖД. Официальный сайт РЖД находится по адресам: rzd.ru, pass.rzd.ru, ticket.rzd.ru. Вы находитесь на сайте субагента, который осуществляет оформление электронных проездных и перевозочных документов и услуг от имени железнодорожных перевозчиков на основании договора № ФПК-22-316 от 27.12.2022 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и АО «ФПК», и Договор № ИМ-314 о предоставлении услуг с использованием Веб-системы от 29.12.2017 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и ООО «УФС».

Стоимость билетов указана с учетом сервисного сбора. Итоговая стоимость отображена на экране подтверждения покупки.

Принимаем к оплате:
© 2014 - 2025 rusbiletnapoezd.ru