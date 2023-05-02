Восстановлено движение поездов на перегоне Унеча – Рассуха в Брянской области

09:34

В 04:53 (мск) ЖД открыли движение поездов на перегоне Унеча – Рассуха, нарушенное 1 мая из-за схода подвижного состава в результате незаконного вмешательства в работу железной дороги.

В ликвидации последствий произошедшего участвовало около 300 железнодорожников и 3 восстановительных поезда. Уложено около 100 м железнодорожного полотна.

Поезд № 202 Новозыбков – Москва прибыл в пункт назначения по графику – в 05:12, прибытие поезда № 204 Новозыбков – Москва также ожидается по расписанию — в 10:24. Задержка поезда № 86 Климов – Москва составит около 2 часов.

Пассажиры опоздавшего поезда, следующие через Москву транзитом, могут переоформить билеты, получить справку об опоздании поезда без дополнительного сбора в кассах вокзалов, а также бесплатно воспользоваться услугами залов ожидания повышенной комфортности, комнат матери и ребенка, камер хранения, сообщила служба корпоративных коммуникаций МЖД.