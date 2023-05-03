Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

Состав на паровозной тяге 9 мая выйдет на пригородный маршрут Ростов – Таганрог

2023-05-03 16:56
Состав на паровозной тяге 9 мая выйдет на пригородный маршрут Ростов – Таганрог
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

Ростовчане и гости донской столицы 9 мая смогут совершить путешествие из Ростова-на-Дону на Самбекские высоты или в Таганрог составом на паровозной тяге.

В День Победы паровоз с четырьмя вагонами отправится с вокзала Ростов-Пригородный в 09:32 и сделает остановку на о. п. Приморка в 11:18. Там будет организована пересадка на автобусы, которые отвезут пассажиров в Народный военно-исторический музейный комплекс Великой Отечественной войны «Самбекские высоты». Состав отправится дальше и прибудет на станцию Таганрог-Пассажирский в 11:42.

В обратный путь со станции Таганрог-Пассажирский поезд отправится в 18:07, на о. п. Приморка он сделает остановку в 18:30. В Ростов на пригородный железнодорожный вокзал состав прибудет в 20:10.

Обращаем внимание пассажиров, что количество билетов на проезд в составе на паровозной тяге ограничено. Приобрести их можно в пригородных кассах при наличии документов, удостоверяющих личность, либо через мобильное приложение «ЖД Пассажирам». Напомним, что проезд для детей в возрасте до 7 лет бесплатный, и отдельный билет в этом случае оформлять на ребенка не нужно.

Стоит отметить, что 9 мая для пассажиров всех пригородных поездов направления Ростов – Таганрог будут организованы трансферы до музейного комплекса. Автобусы будут ходить от остановочной платформы Приморка.

Расписание движения автобусов синхронизировано с графиком курсирования электропоездов, а общая продолжительность поездки от Ростова-Пригородного до музейного комплекса по мультимодальному маршруту составит не более полутора часов.

Пригородные поезда направления Ростов – Таганрог курсируют с периодичностью примерно 1 раз в час. Ознакомиться с графиком движения пригородных поездов можно на официальных сайтах ОАО «ЖД» и АО «СКППК», сообщила служба корпоративных коммуникаций СКЖД.

Служба поддержки
+7 (495) 269-83-67
info@rusbiletnapoezd.ru
Частые вопросы
Оформить подписку на наши новости
zhd.online

ООО "ЭКСТРИП", 191028, г. Санкт-Петербург, Полюстровский проспект, 32.
ИНН: 7841448918, ОГРН: 1117847321778;

info@rusbiletnapoezd.ru задать вопрос специалисту

+7 (495) 269-83-67

Данный сайт не является официальным сайтом РЖД. Официальный сайт РЖД находится по адресам: rzd.ru, pass.rzd.ru, ticket.rzd.ru. Вы находитесь на сайте субагента, который осуществляет оформление электронных проездных и перевозочных документов и услуг от имени железнодорожных перевозчиков на основании договора № ФПК-22-316 от 27.12.2022 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и АО «ФПК», и Договор № ИМ-314 о предоставлении услуг с использованием Веб-системы от 29.12.2017 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и ООО «УФС».

Стоимость билетов указана с учетом сервисного сбора. Итоговая стоимость отображена на экране подтверждения покупки.

Принимаем к оплате:
© 2014 - 2025 rusbiletnapoezd.ru