Состав на паровозной тяге 9 мая выйдет на пригородный маршрут Ростов – Таганрог

16:56

Ростовчане и гости донской столицы 9 мая смогут совершить путешествие из Ростова-на-Дону на Самбекские высоты или в Таганрог составом на паровозной тяге.

В День Победы паровоз с четырьмя вагонами отправится с вокзала Ростов-Пригородный в 09:32 и сделает остановку на о. п. Приморка в 11:18. Там будет организована пересадка на автобусы, которые отвезут пассажиров в Народный военно-исторический музейный комплекс Великой Отечественной войны «Самбекские высоты». Состав отправится дальше и прибудет на станцию Таганрог-Пассажирский в 11:42.

В обратный путь со станции Таганрог-Пассажирский поезд отправится в 18:07, на о. п. Приморка он сделает остановку в 18:30. В Ростов на пригородный железнодорожный вокзал состав прибудет в 20:10.

Обращаем внимание пассажиров, что количество билетов на проезд в составе на паровозной тяге ограничено. Приобрести их можно в пригородных кассах при наличии документов, удостоверяющих личность, либо через мобильное приложение «ЖД Пассажирам». Напомним, что проезд для детей в возрасте до 7 лет бесплатный, и отдельный билет в этом случае оформлять на ребенка не нужно.

Стоит отметить, что 9 мая для пассажиров всех пригородных поездов направления Ростов – Таганрог будут организованы трансферы до музейного комплекса. Автобусы будут ходить от остановочной платформы Приморка.

Расписание движения автобусов синхронизировано с графиком курсирования электропоездов, а общая продолжительность поездки от Ростова-Пригородного до музейного комплекса по мультимодальному маршруту составит не более полутора часов.

Пригородные поезда направления Ростов – Таганрог курсируют с периодичностью примерно 1 раз в час. Ознакомиться с графиком движения пригородных поездов можно на официальных сайтах ОАО «ЖД» и АО «СКППК», сообщила служба корпоративных коммуникаций СКЖД.