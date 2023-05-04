Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

Движение поездов на участке Снежетьская – Белые Берега в Брянской области восстановлено

2023-05-04 17:40
Движение поездов на участке Снежетьская – Белые Берега в Брянской области полностью восстановлено. В 16:42 по нему проследовал первый поезд. Движение между Брянском и Орлом возобновлено в штатном режиме.

Первый пригородный поезд № 6707 Орел – Брянск отправился в 16:21, он прибудет в Брянск в 19:30. Далее движение будет организовано согласно расписанию.

Восстановительные работы велись в круглосуточном режиме. Железнодорожники сделали все возможное, чтобы открыть движение как можно быстрее. С помощью специальной техники проведены мероприятия по подъему вагонов, расчистке инфраструктуры с последующим формированием нового железнодорожного полотна и заменой рельсошпальной решетки. Всего было уложено более 300 м пути.

В восстановительных работах были задействованы более 300 железнодорожников, свыше 20 единиц тяжелой техники, в том числе 4 восстановительных поезда.

В ближайшее время будет произведена уборка прилегающей территории, сообщила служба корпоративных коммуникаций МЖД.

