Пригородным поездам в Башкирии назначат новую остановку на маршруте Уфа – Белорецк

16:07

С 10 мая для удобства жителей Республики Башкортостан пригородным поездам на маршруте Уфа – Белорецк будет назначена дополнительная остановка на о. п. Правая Белая.

Так, поезд № 7485/7486 Уфа – Белорецк, отправляясь ежедневно с начальной станции в 07:08, будет делать остановку на о. п. Правая Белая в 07:12 и прибывать в Белорецк в 12:00. Пригородный поезд № 7491/7492 отправится из Белорецка в 17:45, остановится на о. п. Правая Белая в 22:11 и прибудет в Уфу в 22:17.

Время указано местное.

Просим пассажиров внимательно следить за расписанием. Информация о последних изменениях размещена на информационных стендах, станциях и вокзалах в зоне ответственности АО «Башкортостанская ППК», на официальном сайте компании и в мобильном приложении «ЖД пассажирам».

Напоминаем, что на территории Республики Башкортостан при приобретении билета через мобильное приложение «ЖД Пассажирам» предоставляется скидка до 18% от стоимости проезда, сообщила служба корпоративных коммуникаций КбшЖД.