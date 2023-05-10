С 10 мая завершилось реверсивное движение на участке между Белорусским и Савеловским вокзалами

11:08

С 10 мая между остановочным пунктом Беговая, Белорусским и Савеловским вокзалами завершилось реверсивное движение: поезда стали курсировать по двум новым путям.

Реверсивное движение поездов введено на МЦД-1 с 12 декабря 2021 года для сокращения сроков реконструкции участка Беговая — Белорусский вокзал — Савеловский вокзал к запуску МЦД-4 Апрелевка — Железнодорожная.

За полтора года на участке проведены масштабные работы по выносу городских коммуникаций, строительству 1,3 км подпорных стен, подготовке земляного полотна для реконструируемых путей МЦД-1 и перспективных путей МЦД-4. На месте одноуровневого пешеходного перехода в районе 5-ой ул. Ямского поля возведен временный пешеходный мост через железнодорожные пути. На новые ординаты было уложено около 8 км новых путей МЦД-1 и пять стрелочных переводов. Для снижения шумового воздействия от работы железнодорожного транспорта пути укладывались на виброизолирующие маты. Кроме того, проведено обустройство контактной сети и железнодорожной автоматики.

С открытием движения по двум путям центрального участка МЦД-1 количество поездов увеличится с 84 до 172 пар. Аэроэкспрессы возобновят курсирование через каждые 30 минут.

Посадка и высадка пассажиров осуществляется с двух новых платформ №№ 5 и 6, которые начали функционировать во временном режиме на период завершения строительства подземного вестибюля с тоннелем и турникетных павильонов. Для посадки и высадки пассажиров вне зоны строительства тоннеля новые платформы удлинены в сторону области. Проход к пассажирской платформе № 6 в сторону Одинцова будет осуществляться со стороны Ленинградского проспекта. Доступ на платформу № 5 в сторону Лобни будет обеспечен с Тверского путепровода по новому лестничному спуску. Также для удобства пассажиров установлена временная навигация и организовано оповещение об изменении маршрутов доступа к платформам.

Запуск двух новых пассажирских платформ позволит приступить к реконструкции платформы № 4.

Завершить развитие инфраструктуры на Белорусском вокзале планируется в III квартале 2023 года, сообщила служба корпоративных коммуникаций МЖД.