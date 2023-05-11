Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

Скоростная «Ласточка» начнет курсировать между Нижним Новгородом и Иваново с 1 июня

2023-05-11 13:30
Скоростная «Ласточка» начнет курсировать между Нижним Новгородом и Иваново с 1 июня
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

Для повышения качества обслуживания пассажиров и улучшения транспортной доступности субъектов Российской Федерации холдинг «ЖД» расширяет географию курсирования электропоездов «Ласточка».

Так, с 1 июня между Нижним Новгородом и городом Иваново начнет ходить новый межрегиональный скоростной электропоезд «Ласточка» № 741/742.

Поезд будет курсировать ежедневно, отправляясь из Нижнего Новгорода в 19:07 и прибывая в Иваново в 22:17. Из Иваново он будет отправляться в 06:55, прибывать в Нижний Новгород в 10:05. В дороге поезд будет находиться в среднем на два часа меньше поездов дальнего следования, курсирующих по маршруту сегодня.

В пути следования предусмотрены остановки на станциях Дзержинск, Ковров-1 и Шуя.

В «Ласточке» комплектации «Премиум» представлено 3 класса обслуживания: базовый, эконом и бизнес. В салоне есть все необходимое для комфортного путешествия: кресла с регулировкой, индивидуальные розетки для зарядки гаджетов, кулеры с питьевой водой, места для проезда пассажиров с домашними питомцами, экологически чистые туалетные комнаты.

Кроме того, вагоны оборудованы подъемниками для инвалидных колясок и местами со специальными креплениями для них.

Приобрести билеты можно будет на официальном сайте ОАО «ЖД», с помощью мобильного приложения «ЖД Пассажирам» и в кассах. Стоимость билета на полный маршрут начинается от 1321 рубля. Для различных категорий пассажиров будут действовать специальные тарифные предложения. Например, при оформлении билета по тарифу «Детский» (для детей до 10 лет) скидка составит 70%, для пассажиров в возрасте до 21 года и старше 60 лет – 30%.

Дополнительную информацию о расписании поездов дальнего следования можно узнать в Центре поддержки клиентов ОАО «ЖД» по тел.: 8 (800) 775-00-00 (звонок бесплатный из всех регионов России), а также на официальном сайте ОАО «ЖД».

