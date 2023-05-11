«Орланы» сообщением Екатеринбург – Челябинск за первые полгода перевезли более 70 тыс. пассажиров

12:57

«Орланы» сообщением Екатеринбург – Челябинск начали курсирование 11 ноября 2022 года. Уже 1 февраля 2023 года в связи с высокой востребованностью у пассажиров начала курсировать вторая пара поездов. За первые полгода «Орланы» перевезли 70,5 тыс. пассажиров.

Сейчас межобластные поезда отправляются дважды в день: из Екатеринбурга в 08:36 и 18:00 (здесь и далее – время местное), из Челябинска – в 06:39 и 19:06. Время в пути – порядка 4 часов. На маршруте предусмотрены остановки на о. п. Первомайская, о. п. Ботаническая, станциях Полевской, Верхний Уфалей, Кыштым, Аргаяш и о. п. 236 км. Перевозчик – АО «Свердловская пригородная компания» (СПК).

Рельсовый автобус РА-3 «Орлан» имеет современный дизайн и продуманную эргономику. Каждый вагон поезда оборудован климатической установкой с системой очистки и обеззараживания воздуха, в головных вагонах расположены санитарные комнаты. В салоне установлены мягкие сидения, есть широкие багажные полки и информационные табло. Созданы условия для поездок маломобильных пассажиров.

В праздничные выходные дни, когда спрос на поездки по маршруту Екатеринбург – Челябинск максимально возрастает, рейсы выполняются современным подвижным составом повышенной вместимости.

Оформить проездные документы на «Орлан» можно в пригородных кассах и терминалах самообслуживания СПК, а также с помощью мобильного приложения «ЖД Пассажирам». Билеты продаются без указания мест. Приобрести их можно за 10 дней до даты отправления поезда. Действуют все виды льгот, установленные для проезда пригородным железнодорожным транспортом, сообщила служба корпоративных коммуникаций СвЖД.