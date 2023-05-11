Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

Новый пригородный электропоезд Красноярской железной дороги впервые начнет курсировать между Красноярском и Назарово с 16 мая

2023-05-11 12:51
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

По просьбам пассажиров Красноярская железная дорога с 16 мая открывает новый пригородный маршрут Красноярск - Назарово – Красноярск.

Электропоезд соединит три крупных города Красноярского края – Красноярск, Ачинск и Назарово. Он будет курсировать по вторникам в тестовом режиме. Специалисты компании «Краспригород» проанализируют спрос на новое направление, что в дальнейшем позволит скорректировать расписание.

Отправление со станции Красноярск в 08:47, прибытие в Назарово в 13:38, отправление со станции Назарово в 13:58, прибытие в Красноярск в 18:40.

Воспользовавшись этим маршрутом, пассажиры смогут сэкономить на поездках. Проезд в электропоезде из Красноярска до Назарово по полному тарифу в полтора раза дешевле, чем стоимость проезда на автобусе.

Отметим, что новый электропоезд станет частью беспересадочного маршрута Зыково – Красноярск – Ачинск – Назарово. Это позволит жителям восточной пригородной зоны КрасЖД совершать поездки без пересадки в Красноярске.

Время указано местное.

Уточнить расписание электропоездов можно по бесплатному телефону Центра поддержки клиентов ОАО «ЖД»: 8 (800) 775-00-00, на официальном сайте компании «Краспригород» в разделе «Расписание» или воспользовавшись мобильным приложением «ЖД Пассажирам», сообщила служба корпоративных коммуникаций КрасЖД.

