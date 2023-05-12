Расписание пригородных поездов Курского, Рижского направлений МЖД и МЦД-2 изменится в мае в связи с капитальным ремонтом пути

С 13 по 26 мая изменится расписание пригородных поездов Курского и Рижского направлений Московской железной дороги и МЦД-2 в связи с капитальным ремонтом пути на участке Люблино-Сортировочное – Москва-Товарная-Курская.

Технологические «окна» назначены в будние дни с 16 по 19 и с 23 по 26 мая преимущественно в ночное время – с 22:00 до 05:30, а также в выходные дни мая с 03:00 субботы до 15:00 воскресенья. Работы продолжаться и в июне. Всего на данном участке специалисты уложат более 11 км бесстыкового пути.

Обращаем внимание пассажиров, что на время работ некоторые электропоезда проследуют по укороченному маршруту, часть – выведут из графика, у некоторых поездов изменится время отправления, прибытия и количество остановок на маршруте. В выходные значительно увеличатся интервалы движения поездов.

Московская железная дорога просит пассажиров с пониманием отнестись к работам и заблаговременно ознакомиться с изменениями в расписании пригородных поездов. Сделать это можно на вокзалах и остановочных пунктах, на официальном сайте ОАО «ЖД» в разделе «Пассажирам» и в мобильном приложении «ЖД Пассажирам», сообщила служба корпоративных коммуникаций МЖД.