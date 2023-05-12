Дополнительные электрички выйдут на маршруты Красноярской железной дороги с 13 мая

13:05

В связи с началом летнего сезона с 13 мая на Красноярской железной дороге начнут курсировать дополнительные электрички – они будут обслуживать самые востребованные у пассажиров «дачные» направления.

Кроме того, в расписании станет больше «сквозных» поездов, соединяющих станции правобережья и левобережья Енисея. Эти маршруты исключат пересадку на станции Красноярск.

Так, на западном направлении назначаются 4 дополнительных электропоезда: по субботам начнет курсировать утренний поезд Красноярск – Снежница – Красноярск (отправление от станции Красноярск в 09:20, отправление из Снежницы в 10:38).

По воскресеньям будут ходить дополнительные электрички:

Красноярск – Кемчуг – Красноярск-Северный (отправление из Красноярска в 14:24, отправление из Кемчуга в 16:47);

Красноярск – Зеледеево – Красноярск (отправление из Красноярска в 17:51, отправление из Зеледеево в 19:47);

Красноярск – Снежница – Красноярск (отправление со станции Красноярск в 18:33, отправление от станции Снежница в 19:32).

На восточном направлении назначены 2 маршрута.

По субботам начнет курсировать поезд Красноярск – Сорокино – Красноярск (отправление со станции Красноярск 08:59, отправление со станции Сорокино в 13:20).

Также по субботам назначается утренняя электричка Красноярск – Камарчага (отправление из Красноярска в 08:49).

Кроме того, у ряда электропоездов появятся дополнительные дни курсирования, а также будут продлены их маршруты. В том числе пригородный поезд Красноярск – Зеледеево (отправление со станции Красноярск в 07:46), курсировавший ранее по будням, станет ежедневным.

Утренний электропоезд из Красноярска-Северного (отправление в 08:29) будет ходить по будним дням до станции Красноярск, а по субботам и воскресеньям – до станции Кемчуг.

Время указано местное.

Компания «Краспригород» просит пассажиров заблаговременно знакомиться с актуальным расписанием при планировании поездок. Уточнить его можно по бесплатному телефону Центра поддержки клиентов ОАО «ЖД» 8 (800) 775-00-00, на официальном сайте компании «Краспригород» в разделе «Расписание» или воспользовавшись мобильным приложением «ЖД Пассажирам», сообщила служба корпоративных коммуникаций КрасЖД.