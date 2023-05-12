Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

В июне двухэтажный туристический поезд свяжет Самару с городами Золотого кольца России

2023-05-12 11:35
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

9 июня со станции Самара Куйбышевской железной дороги в круизное путешествие по городам Золотого кольца России отправится двухэтажный туристический поезд.

Поездка состоится в рамках проекта «Яркие выходные в Приволжье» и позволит в течение трех дней посетить Владимир, Суздаль, Ярославль и Ростов Великий. Обратно в Самару поезд прибудет 12 июня.

Поездка пройдет в комфортабельных купейных вагонах, оснащенных кондиционерами, современными санитарными комнатами, зарядками, сейфами и другими системами для удобства и безопасности пассажиров.

Первым путешественников встретит город Владимир. Знакомство с которым начнется у Золотых ворот, одной из главных достопримечательностей города. Путешественники увидят великолепный Успенский собор, памятник Владимирской Вишне, посетят две смотровые площадки, откуда открывается вид на берега Клязьмы.

Далее участники проекта отправятся в один из самых сказочных городов России – Суздаль. В программе – посещение Суздальского кремля, Музейного комплекса «Спасо-Евфимиев монастырь» и обзорная экскурсия по городу.

На следующий день утром туристы прибудут в Ярославль и отправятся на автобусе в Ростов Великий, где посетят Государственный музей-заповедник «Ростовский кремль», мастерскую чернолощеной керамики и сувенирные лавки. После этого путешественники возвращаются в Ярославль, где их ждет экскурсионная программа по знаковым достопримечательностям города.

В стоимость тура включены билеты на поезд, экскурсионная программа, трансфер, входные билеты на туристические площадки и в музеи, питание.

Больше информации о туре и условиях бронирования можно найти на сайте ОАО «ЖД» в разделе «Путешествуй с ЖД», а также по телефону Сервисного центра Куйбышевского филиала АО «ФПК»: 8 (800) 201-74-22, сообщила служба корпоративных коммуникаций КбшЖД.

