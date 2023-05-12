С 22 мая по маршруту Ораниенбаум – Санкт-Петербург будет организовано тактовое движение электропоездов

09:32

22 мая на участке Ораниенбаум – Санкт-Петербург Балтийского направления Октябрьской железной дороги будет запущено тактовое движение пригородных поездов.

«Мы продолжаем сотрудничество с правительством города по развитию пригородных перевозок в Санкт-Петербургском транспортном узле. Очередным направлением для запуска тактового движения станет Ораниенбаум – Санкт-Петербург. Ранее реализованный проект тактового движения до Павловска уже показал свою эффективность, поэтому мы приняли решение развивать его на других направлениях. Отмечу, что пассажиропоток между Петербургом и Ораниенбаумом последние годы показывает стабильный рост. В 2022 году по маршруту было перевезено более 9,4 млн пассажиров, что почти на 20% больше, чем годом ранее», – рассказал начальник Октябрьской железной дороги Виктор Голомолзин.

«Балтийское направление для ввода тактового движения выбрано неслучайно. В утренние часы пассажиропоток из Ораниенбаума и Петергофа до центра Петербурга в большей степени составляет рабочее население. Электричка для пассажиров – быстрый способ добраться от дома до работы и обратно, а наша задача – улучшить условия этой поездки. Теперь это станет еще удобнее, ведь электропоезда будут курсировать каждые 15 минут как в утренние часы пик, так и в вечерние. При этом поездка на электричке из Ораниенбаума до центра Петербурга составит менее часа, а из Петергофа – примерно 40 минут без пробок», – добавил генеральный директор АО «СЗППК» Артем Мирон.

«Эффективная работа городской транспортной системы напрямую зависит от формирования и функционирования единой развитой маршрутной сети всех видов общественного транспорта, включая железнодорожный. Поэтому развитие Санкт-Петербургского транспортного узла в части пригородных перевозок – одно из приоритетных направлений в нашей текущей работе. Будем продолжать внедрять тактовое движение в систему городского общественного транспорта Петербурга», – сообщил председатель комитета по транспорту Валентин Енокаев.

С 22 мая в часы пик в дополнение к существующему графику по рабочим дням из Ораниенбаума в Санкт-Петербург и обратно будет курсировать еще 3 пригородных поезда. Таким образом, в самое востребованное у пассажиров утреннее и вечернее время поезда на участке будут ходить с интервалом в 15 минут, сообщила служба корпоративных коммуникаций ОЖД.