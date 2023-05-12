Восточно-Сибирская железная дорога возобновляет курсирование летнего дневного экспресса Иркутск – Улан-Удэ

09:26

В связи с повышенным спросом пассажиров на поездки между Иркутской областью и Республикой Бурятия на Восточно-Сибирской железной дороге возобновляется курсирование поезда № 250/249 сообщением Иркутск – Улан-Удэ.

Дневной экспресс будет совершать по пять рейсов в неделю по понедельникам, вторникам, четвергам, субботам и воскресеньям в обоих направлениях до 28 августа 2023 года.

Из Иркутска, начиная с 30 мая, поезд будет отправляться в 14:13, прибывать в Улан-Удэ в эти же сутки в 22:27. Из столицы Бурятии с 1 июня состав будет отправляться в 10:02 и прибывать в Иркутск в 18:14.

Время указано местное.

Оформить проездные документы можно на сайте ОАО «ЖД», в приложении «ЖД Пассажирам» или в кассах вокзалов.

Подробную информацию о расписании поездов дальнего следования можно узнать в Центре поддержки клиентов ОАО «ЖД» по тел.: 8 (800) 775-00-00 (звонок бесплатный из всех регионов России) и на официальном сайте ОАО «ЖД» в разделе «Пассажирам», сообщила служба корпоративных коммуникаций ВСЖД.