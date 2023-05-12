Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

Восточно-Сибирская железная дорога возобновляет курсирование летнего дневного экспресса Иркутск – Улан-Удэ

2023-05-12 09:26
Восточно-Сибирская железная дорога возобновляет курсирование летнего дневного экспресса Иркутск – Улан-Удэ
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

В связи с повышенным спросом пассажиров на поездки между Иркутской областью и Республикой Бурятия на Восточно-Сибирской железной дороге возобновляется курсирование поезда № 250/249 сообщением Иркутск – Улан-Удэ.

Дневной экспресс будет совершать по пять рейсов в неделю по понедельникам, вторникам, четвергам, субботам и воскресеньям в обоих направлениях до 28 августа 2023 года.

Из Иркутска, начиная с 30 мая, поезд будет отправляться в 14:13, прибывать в Улан-Удэ в эти же сутки в 22:27. Из столицы Бурятии с 1 июня состав будет отправляться в 10:02 и прибывать в Иркутск в 18:14.

Время указано местное.

Оформить проездные документы можно на сайте ОАО «ЖД», в приложении «ЖД Пассажирам» или в кассах вокзалов.

Подробную информацию о расписании поездов дальнего следования можно узнать в Центре поддержки клиентов ОАО «ЖД» по тел.: 8 (800) 775-00-00 (звонок бесплатный из всех регионов России) и на официальном сайте ОАО «ЖД» в разделе «Пассажирам», сообщила служба корпоративных коммуникаций ВСЖД.

Служба поддержки
+7 (495) 269-83-67
info@rusbiletnapoezd.ru
Частые вопросы
Оформить подписку на наши новости
zhd.online

ООО "ЭКСТРИП", 191028, г. Санкт-Петербург, Полюстровский проспект, 32.
ИНН: 7841448918, ОГРН: 1117847321778;

info@rusbiletnapoezd.ru задать вопрос специалисту

+7 (495) 269-83-67

Данный сайт не является официальным сайтом РЖД. Официальный сайт РЖД находится по адресам: rzd.ru, pass.rzd.ru, ticket.rzd.ru. Вы находитесь на сайте субагента, который осуществляет оформление электронных проездных и перевозочных документов и услуг от имени железнодорожных перевозчиков на основании договора № ФПК-22-316 от 27.12.2022 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и АО «ФПК», и Договор № ИМ-314 о предоставлении услуг с использованием Веб-системы от 29.12.2017 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и ООО «УФС».

Стоимость билетов указана с учетом сервисного сбора. Итоговая стоимость отображена на экране подтверждения покупки.

Принимаем к оплате:
© 2014 - 2025 rusbiletnapoezd.ru