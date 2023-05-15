Ретропоезд на паровой тяге отправится до станции Моховые Горы 21 и 27 мая

14:56

21 и 27 мая в 10:20 из Нижнего Новгорода с экскурсией «Назад в героическое прошлое» отправится туристический ретропоезд на паровой тяге. Он доставит пассажиров на ст. Моховые горы (г. о. г. Бор, Нижегородская область).

Увлекательное путешествие туристы совершат в современных комфортных вагонах, а во главе состава будет настоящий паровоз. По прибытии на ст. Моховые горы участники посетят уникальную военно-историческую реконструкцию одного из эпизодов Великой Отечественной войны.

Кроме того, туристы смогут насладиться прогулкой по борским окраинам, где расположились живописные архитектурные конструкции, необычные мосты и великолепные смотровые площадки с видом на нижегородские дюны с вековыми соснами.

Узнать подробности о программе поездок и приобрести билеты можно у туроператоров Нижнего Новгорода, сообщила служба корпоративных коммуникаций ГЖД.