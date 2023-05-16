Расписание поезда Железнодорожный – Калининград изменено с 20 мая

10:51

С 20 мая корректируется расписание движения пригородного поезда Железнодорожный – Калининград, который курсирует по выходным и праздничным дням.

Поезд будет отправляться со станции Железнодорожный на 8 минут позже, чем в действующем расписании (в 15:55), прибывать в Черняховск и Калининград также на 8 минут позже (в 16:48 и 18:18 соответственно).

Напоминаем, что с расписанием движения пригородных поездов можно ознакомиться на сайте Калининградской железной дороги, сайте Калининградской пригородной пассажирской компании, стендах вокзалов и станций и в мобильном приложении «ЖД Пассажирам», сообщила служба корпоративных коммуникаций КЖД.