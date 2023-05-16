Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

Туристический поезд «Бобренок» доставит пассажиров на «Ночь музеев» в Воронежский биосферный заповедник имени В. М. Пескова

2023-05-16 10:45
В субботу, 20 мая, туристический поезд «Бобренок» изменит свое расписание, чтобы доставить пассажиров в Воронежский биосферный заповедник имени В. М. Пескова на «Ночь музеев».

Состав отправится с железнодорожного вокзала Воронеж-1 в 15:48 прибытием на о. п. имени Пескова в 17:09. В обратном направлении поезд отправится от о.ип. им. Пескова в 22:44 прибытием на вокзал Воронеж-1 в 00:05.

Подробную информацию о расписании движения поезда в другие дни можно узнать по телефону Центра поддержки клиентов ОАО «ЖД»: 8 (800) 775-00-00 (звонок из любой точки России бесплатный) или через мобильное приложение «ЖД Пассажирам», сообщила служба корпоративных коммуникаций ЮВЖД.

