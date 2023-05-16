Новый туристический маршрут будет презентован на Горьковской железной дороге 18 мая

10:33

18 мая Горьковская железная дорога представит новый туристический маршрут на ретропоезде с паровой тягой. Он доставит пассажиров из Нижнего Новгорода в Арзамас.

В ходе мероприятия участники смогут ознакомиться с уникальным паровозом серии П-36. Он производился с 1953 по 1956 годы и может развивать скорость до 125 км/ч. Мощность паровоза П-36 составляет 2,8 тыс. л/с, а его длина – почти 30 м. Кроме того, в годы активной эксплуатации он совершал рейсы в том числе и до Владивостока.

В 09:14 ретропоезд отправится по маршруту Нижний Новгород – Арзамас. В его составе – новые вагоны с эргономичными креслами, удобными подножками, индивидуальными столиками и розетками около каждого сидения. В пути следования путешественников ждет экскурсия с интерактивной программой.

В Арзамасе участники экскурсии смогут ознакомиться с историей города, а также посетить местные достопримечательности, сообщила служба корпоративных коммуникаций ГЖД.