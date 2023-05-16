Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

Новый туристический маршрут будет презентован на Горьковской железной дороге 18 мая

2023-05-16 10:33
Новый туристический маршрут будет презентован на Горьковской железной дороге 18 мая
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

18 мая Горьковская железная дорога представит новый туристический маршрут на ретропоезде с паровой тягой. Он доставит пассажиров из Нижнего Новгорода в Арзамас.

В ходе мероприятия участники смогут ознакомиться с уникальным паровозом серии П-36. Он производился с 1953 по 1956 годы и может развивать скорость до 125 км/ч. Мощность паровоза П-36 составляет 2,8 тыс. л/с, а его длина – почти 30 м. Кроме того, в годы активной эксплуатации он совершал рейсы в том числе и до Владивостока.

В 09:14 ретропоезд отправится по маршруту Нижний Новгород – Арзамас. В его составе – новые вагоны с эргономичными креслами, удобными подножками, индивидуальными столиками и розетками около каждого сидения. В пути следования путешественников ждет экскурсия с интерактивной программой.

В Арзамасе участники экскурсии смогут ознакомиться с историей города, а также посетить местные достопримечательности, сообщила служба корпоративных коммуникаций ГЖД.

Служба поддержки
+7 (495) 269-83-67
info@rusbiletnapoezd.ru
Частые вопросы
Оформить подписку на наши новости
zhd.online

ООО "ЭКСТРИП", 191028, г. Санкт-Петербург, Полюстровский проспект, 32.
ИНН: 7841448918, ОГРН: 1117847321778;

info@rusbiletnapoezd.ru задать вопрос специалисту

+7 (495) 269-83-67

Данный сайт не является официальным сайтом РЖД. Официальный сайт РЖД находится по адресам: rzd.ru, pass.rzd.ru, ticket.rzd.ru. Вы находитесь на сайте субагента, который осуществляет оформление электронных проездных и перевозочных документов и услуг от имени железнодорожных перевозчиков на основании договора № ФПК-22-316 от 27.12.2022 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и АО «ФПК», и Договор № ИМ-314 о предоставлении услуг с использованием Веб-системы от 29.12.2017 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и ООО «УФС».

Стоимость билетов указана с учетом сервисного сбора. Итоговая стоимость отображена на экране подтверждения покупки.

Принимаем к оплате:
© 2014 - 2025 rusbiletnapoezd.ru