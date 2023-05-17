Расписание некоторых пригородных поездов Киевского направления Московской магистрали изменится в последней декаде мая – начале июня

12:28

Расписание некоторых пригородных поездов Киевского направления МЖД изменится с 20 мая по 3 июня в связи с развитием инфраструктуры для МЦД-4 на станциях Апрелевка и Москва-Пасажирская-Киевская.

Так, на станции Москва-Пассажирская-Киевская технологическое «окно» назначено с 00:01 20 мая до 00:01 3 июня. В течение 14 суток железнодорожники уложат участки станционных путей общей протяженностью 0,8 км на проектное положение, а также 2 стрелочных перевода.

На конечной станции будущего МЦД-4 Апрелевка работы будут проводиться с 00:01 27 мая до 04:01 29 мая, в течение двух суток. За это время будет демонтировано 0,2 км рельсошпальной решетки на 2 главном пути и уложено 3 скоростных стрелочных перевода. Движение поездов на перегоне Крекшино – Апрелевка будет организовано по одному пути в реверсивном режиме.

На период работ внесены изменения в расписание пригородных поездов, в том числе аэроэкспрессов: у некоторых электричек изменится время отправления и прибытия, а также количество остановок на маршруте, несколько поездов проследуют по укороченному маршруту. Кроме того, ряд поездов выведут из расписания.

Московская железная дорога просит пассажиров с пониманием отнестись к работам и внимательно ознакомиться с изменениями в расписании пригородных поездов. Сделать это можно на вокзалах и остановочных пунктах, а также в мобильном приложении «ЖД Пассажирам», сообщила служба корпоративных коммуникаций МЖД.