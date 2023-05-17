Дополнительные пригородные поезда из Калининграда в Зеленоградск, Светлогорск, Балтийск и Гусев назначаются в ночь с 20 на 21 мая

Для обеспечения перевозок пассажиров после футбольного матча, который пройдет на стадионе «Калининград» в ближайшую субботу, назначены дополнительные пригородные поезда, которые будут отправляться с Южного вокзала:
Отметим, что со стадиона «Калининград» на Южный вокзал пассажиров будут доставлять автобусы.
Также обращаем внимание пассажиров, что ночью 21 мая поезда отправятся и в обратном направлении – в областной центр из Зеленоградска, Светлогорска, Балтийска, и Гусева.
С расписанием пригородных поездов можно ознакомиться на сайте Калининградской железной дороги, сайте Калининградской пригородной пассажирской компании, стендах вокзалов и станций и в мобильном приложении «ЖД Пассажирам», сообщила служба корпоративных коммуникаций КЖД.