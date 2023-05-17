Дополнительные пригородные поезда из Калининграда в Зеленоградск, Светлогорск, Балтийск и Гусев назначаются в ночь с 20 на 21 мая

12:22

Для обеспечения перевозок пассажиров после футбольного матча, который пройдет на стадионе «Калининград» в ближайшую субботу, назначены дополнительные пригородные поезда, которые будут отправляться с Южного вокзала:

в Зеленоградск в 23:40 (с остановками на Северном вокзале, станциях Кутузово-Новое, о. п.7 км и Рябиновка);

в Светлогорск в 23:35 (остановками на Северном вокзале, о. п. Сельма, Чкаловск-Западный, Пионерский Курорт, Светлогорск-1);

в Балтийск в 23:30 (в остановками на станциях Западный-Новый, о. п. Брусничная, Лесное-Новое, о.п. Люблино);

в Гусев в 23:30 (с остановками на станциях Луговое-Новое, Озерки-Новые, Гвардейск, Знаменск и Черняховск).

Отметим, что со стадиона «Калининград» на Южный вокзал пассажиров будут доставлять автобусы.

Также обращаем внимание пассажиров, что ночью 21 мая поезда отправятся и в обратном направлении – в областной центр из Зеленоградска, Светлогорска, Балтийска, и Гусева.

С расписанием пригородных поездов можно ознакомиться на сайте Калининградской железной дороги, сайте Калининградской пригородной пассажирской компании, стендах вокзалов и станций и в мобильном приложении «ЖД Пассажирам», сообщила служба корпоративных коммуникаций КЖД.