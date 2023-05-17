Скорый поезд сообщением Калининград – Москва – Калининград назначен с 11 июня

В «высокий» сезон летних пассажирских перевозок между Калининградом и Москвой по определенным дням недели будет курсировать еще один поезд – №№ 147/148, назначенный с 11 июня.
С Южного вокзала поезд в Москву № 148 будет оправляться в 20:35 по местному времени:
В обратном направлении, с Белорусского вокзала в Калининград, назначен поезд № 147, который будет отправляться в 14:15 (мск):
Продажа билетов открыта на официальном сайте ОАО «ЖД» и в кассах дальнего следования.
Напоминаем, что на сегодняшний день в сообщении с Калининградом курсируют 3 поезда: фирменный поезд № 29/30 «Янтарь» Москва – Калининград, № 79/80 Санкт-Петербург – Калининград и № 359/360 Адлер – Калининград (с прицепным вагоном в Анапу).
Российские поезда по-прежнему следуют через Литву транзитом без права посадки и высадки пассажиров на территории этого государства. Также сохраняется квота мест – не более 300 пассажиров в одном составе, сообщила служба корпоративных коммуникаций КЖД.