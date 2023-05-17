Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

Скорый поезд сообщением Калининград – Москва – Калининград назначен с 11 июня

2023-05-17 12:14
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

В «высокий» сезон летних пассажирских перевозок между Калининградом и Москвой по определенным дням недели будет курсировать еще один поезд – №№ 147/148, назначенный с 11 июня.

С Южного вокзала поезд в Москву № 148 будет оправляться в 20:35 по местному времени:

  • 11, 12, 15 июня;
  • в период с 18 июня по 10 сентября – каждое воскресенье, понедельник и среду (кроме 23 и 27 июля);
  • 1 и 5 ноября.

В обратном направлении, с Белорусского вокзала в Калининград, назначен поезд № 147, который будет отправляться в 14:15 (мск):

  • 13, 14 и 17 июня;
  • в период с 20 июня по 12 сентября – по вторникам, средам и пятницам (за исключением 25 и 28 июля);
  • 3 и 7 ноября.

Продажа билетов открыта на официальном сайте ОАО «ЖД» и в кассах дальнего следования.

Напоминаем, что на сегодняшний день в сообщении с Калининградом курсируют 3 поезда: фирменный поезд № 29/30 «Янтарь» Москва – Калининград, № 79/80 Санкт-Петербург – Калининград и № 359/360 Адлер – Калининград (с прицепным вагоном в Анапу).

Российские поезда по-прежнему следуют через Литву транзитом без права посадки и высадки пассажиров на территории этого государства. Также сохраняется квота мест – не более 300 пассажиров в одном составе, сообщила служба корпоративных коммуникаций КЖД.

