Расписание пригородных поездов на Черноморском побережье существенно изменится с 17 мая

2023-05-17 09:50
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

Для улучшения качества обслуживания пассажиров с 17 мая на Черноморском побережье назначаются два новых пригородных поезда, изменятся маршруты у пяти «Ласточек», а также внесятся корректировки в расписание еще ряда пригородных составов.

Новые электрички назначаются на маршруте Роза Хутор – Сочи. Поезд № 6116 будет отправляться со станции Роза Хутор в 08:56 и прибывать на конечную в 10:20. Поезд № 6115 совершит вечерний рейс из Сочи отправлением в 19:17, прибытием на станцию Роза Хутор в 20:35.

С 17 мая будут продлены маршруты нескольких «Ласточек». Так, поезд № 6022 отправлением в 03:15 со станции Аэропорт Сочи станет ходить до станции Лазаревская вместо Лоо. Прибытие на конечную станцию – в 05:30.

Вместо Лоо со станции Лазаревская начнет отправляться поезд № 6101 сообщением Лазаревская – Роза Хутор. Отправление этой «Ласточки» с конечной – в 05:40, прибытие на станцию Роза Хутор – в 08:29.

Имеретинский Курорт и Лоо свяжут прямые поезда №№ 6822 и 6827, у которых раньше конечной вместо Лоо была станция Сочи. В прямом направлении из Имеретинского Курорта состав будет отправляться в 20:07 и прибывать в Лоо в 21:41. Отправление в обратную сторону в 22:00, прибытие в Имеретинский курорт в 23:28.

Кроме того, поезд № 6049 станет ходить по маршруту Сочи – Аэропорт Сочи вместо Адлер – Аэропорт Сочи. Эта «Ласточка» будет отправляться с центрального вокзала города-курорта в 10:38 и прибывать в аэрогавань в 11:18.

Подробную информацию о расписании можно получить на сайтах ОАО «ЖД» в разделе «Пассажирам» и АО «Кубань Экспресс-Пригород», а также в мобильном приложении «ЖД Пассажирам», сообщила служба корпоративных коммуникаций СКЖД.

