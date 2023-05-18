Новый туристический ретропоезд на паровой тяге отправился из Нижнего Новгорода 18 мая

12:44

18 мая на Горьковской железной дороге состоялось торжественное отправление в первый рейс нового туристического ретропоезда на паровой тяге сообщением Нижний Новгород – Арзамас.

В мероприятии приняли участие министр туризма и промыслов Нижегородской области Сергей Яковлев, заместитель председателя Законодательного Собрания Нижегородской области Дмитрий Краснов, председатель комитета по градостроительному развитию, имущественным и земельным отношениям Законодательного Собрания Нижегородской области Василий Суханов и заместитель начальника Горьковской железной дороги по взаимодействию с органами власти Владимир Тюленев.

Во главе состава – уникальный паровоз П-36. Он производился с 1953 по 1956 годы и может развивать скорость до 125 км/ч. Мощность паровоза данной серии составляет 2,8 тыс. л/с, а его длина – почти 30 м. Кроме того, в годы активной эксплуатации П-36 совершал рейсы по маршруту Москва – Владивосток.

В состав туристического поезда также входят новые вагоны. В отделке салонов использованы современные материалы и комплектующие, позволяющие создать для пассажира максимально комфортные условия проезда. Каждый из них оборудован установкой кондиционирования воздуха, экологически чистыми туалетными комплексами, системой автоматических сдвижных дверей с сенсорным управлением. Кресла оснащены регулируемыми подножками и индивидуальными розетками для зарядки мобильных устройств.

В пути следования пассажиры приняли участие в интерактивной анимационной программе, а также послушали экскурсию об истории Горьковской железной дороги. По прибытии в Арзамас путешественники приняли участие в обзорной экскурсии и посетили местные достопримечательности, сообщила служба корпоративных коммуникаций ГЖД.