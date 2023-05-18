Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

Расписание двух электропоездов Дивногорского направления Красноярской магистрали изменится в связи с ремонтными работами

2023-05-18 11:15
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

В связи с проведением ремонтных работ расписание двух электропоездов Дивногорского направления КрасЖД изменится по понедельникам.

Так, 22, 29 мая, 5 и 12 июня утренний электропоезд Красноярск – Дивногорск будет отправляться из Красноярска раньше на 13 минут – в 04:15 (вместо 04:28), прибытие в Дивногорск в 05:31 (без изменений).

Также в эти дни поезд Дивногорск – Красноярск отправится в рейс из Дивногорска на 8 минут раньше – в 05:51 (вместо 05:59), прибытие на станцию Красноярск в 06:59 (без изменений).

Время указано местное.

Компания «Краспригород» просит пассажиров учитывать эту информацию при планировании поездок.

Уточнить расписание можно по бесплатному телефону Центра поддержки клиентов ОАО «ЖД» 8 (800) 775-00-00, на официальном сайте компании «Краспригород» в разделе «Расписание» или воспользовавшись мобильным приложением «ЖД Пассажирам», сообщила служба корпоративных коммуникаций КрасЖД.

