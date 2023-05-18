Дополнительный пригородный поезд доставит пассажиров на «Ночь музеев» в заповедник «Дивногорье»

В субботу, 20 мая, назначается дополнительный пригородный поезд для пассажиров, планирующих посетить «Ночь музеев» в природном архитектурно-археологическом музее-заповеднике «Дивногорье» (Воронежская область):
В пути следования предусмотрены остановки Березовая Роща, Отрожка, Придача, Машмет, Масловка, Колодезная, Давыдовка, Бодеево, Лиски, Откос, Крупенниково, Дивногорье.
Подробную информацию о расписании движения пригородных поездов можно узнать на сайте компании АО «ППК «Черноземье», информационных стендах билетных касс, по телефону Центра поддержки клиентов ОАО «ЖД»: 8 (800) 775-00-00 (звонок из любой точки России бесплатный) или через мобильное приложение «ЖД Пассажирам», сообщила служба корпоративных коммуникаций ЮВЖД.